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Хоккеисты «Тампы» вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс»

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Тампы» вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс»

Хоккеисты «Тампы» вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Молнии» победили с минимальным счетом – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Брэйден Пойнт, отличившийся в концовке второго периода. Первой звездой матча признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 27 бросков. Таким образом, «молнии» лидируют в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 2:1. Сегодня ночью во второй паре сыграют «Монреаль» и «Вегас». Счет в их противостоянии равный – 1:1.

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Хоккеисты «Тампы» вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс». «Молнии» победили с минимальным счетом – 2:1. Решающую шайбу...
 
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