Евродепутаты призвали Еврокомиссию приостановить действие ряда прав Берлина, который поддерживает «Северный поток - 2»

Источник материала: ОНТ

Соучастник действий, которые подрывают международный порядок, угрожают безопасности граждан ЕС и противоречат правам человека. Такие серьезные обвинения польские евродепутаты адресовали не кому-нибудь, а Германии. Они обратились к Еврокомиссии с призывом приостановить действие ряда прав Берлина в связи с поддержкой немецкой стороной проекта «Северный поток – 2».





По польскому счету, «агрессивное» поведение России связано с ее способностью поддерживать свою систему за счет продажи энергии странам ЕС. А Германию, которая не стала отказываться от «Северного потока», по этой логике смело можно записывать в соучастники такого режима. Вот так выглядит европейское единство и солидарность – кто недостаточно радикален, тот становится пособником.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram