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Евродепутаты призвали Еврокомиссию приостановить действие ряда прав Берлина, который поддерживает «Северный поток - 2»

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евродепутаты призвали Еврокомиссию приостановить действие ряда прав Берлина, который поддерживает «Северный поток - 2»

Соучастник действий, которые подрывают международный порядок, угрожают безопасности граждан ЕС и противоречат правам человека. Такие серьезные обвинения польские евродепутаты адресовали не кому-нибудь, а Германии. Они обратились к Еврокомиссии с призывом приостановить действие ряда прав Берлина в связи с поддержкой немецкой стороной проекта «Северный поток – 2». 


По польскому счету, «агрессивное» поведение России связано с ее способностью поддерживать свою систему за счет продажи энергии странам ЕС. А Германию, которая не стала отказываться от «Северного потока», по этой логике смело можно записывать в соучастники такого режима. Вот так выглядит европейское единство и солидарность – кто недостаточно радикален, тот становится пособником.

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Соучастник действий, которые подрывают международный порядок, угрожают безопасности граждан ЕС и противоречат правам человека. Такие серьезные обвинения...
 
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