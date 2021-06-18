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Евродепутаты призвали Еврокомиссию приостановить действие ряда прав Берлина, который поддерживает «Северный поток - 2»
Источник материала: ОНТ
Соучастник действий, которые подрывают международный порядок, угрожают безопасности граждан ЕС и противоречат правам человека. Такие серьезные обвинения польские евродепутаты адресовали не кому-нибудь, а Германии. Они обратились к Еврокомиссии с призывом приостановить действие ряда прав Берлина в связи с поддержкой немецкой стороной проекта «Северный поток – 2».
По польскому счету, «агрессивное» поведение России связано с ее способностью поддерживать свою систему за счет продажи энергии странам ЕС. А Германию, которая не стала отказываться от «Северного потока», по этой логике смело можно записывать в соучастники такого режима. Вот так выглядит европейское единство и солидарность – кто недостаточно радикален, тот становится пособником.
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Евродепутаты призвали Еврокомиссию приостановить действие ряда прав Берлина, который поддерживает «Северный поток - 2»
Соучастник действий, которые подрывают международный порядок, угрожают безопасности граждан ЕС и противоречат правам человека. Такие серьезные обвинения...
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