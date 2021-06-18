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Александр Лукашенко поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
Поздравление с Днем медика, который отмечается в это воскресенье, направил Глава государства. Александр Лукашенко поблагодарил всех представителей профессии за самоотверженный труд.
Он высказал уверенность, что преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и постоянное стремление к самосовершенствованию представителей этой благородной профессии помогут дальнейшему развитию здравоохранения нашей страны.
Фото: БЕЛТА
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Поздравление с Днем медика, который отмечается в это воскресенье, направил Глава государства. Александр Лукашенко поблагодарил всех представителей профессии за...
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