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Александр Лукашенко поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником

Поздравление с Днем медика, который отмечается в это воскресенье, направил Глава государства. Александр Лукашенко поблагодарил всех представителей профессии за самоотверженный труд. 


Он высказал уверенность, что преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и постоянное стремление к самосовершенствованию представителей этой благородной профессии помогут дальнейшему развитию здравоохранения нашей страны.

Фото: БЕЛТА

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Поздравление с Днем медика, который отмечается в это воскресенье, направил Глава государства. Александр Лукашенко поблагодарил всех представителей профессии за...
 
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