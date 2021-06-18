Чем белые яйца отличаются от коричневых? Это нужно знать всем!

Источник материала: ОНТ

Куриные яйца – это то, что лежит в холодильнике большинства людей. А все потому, что из них получается отличный завтрак. Также они часто используются в составе других блюд, например, пирога. Диетологи отмечают, что яйца содержат в себе большое количество витаминов и микроэлементов, а белок в них очень легко усваивается человеческим организмом.

При посещении магазина у человека может возникнуть в голове путаница: яйца различаются не только по цене и размеру, но также еще и по цвету. Давайте разберемся, в чем между ними разница.





Начнем с самого важного



Фото: 7ogorod.ru

Яйца существуют двух цветов: белого и коричневого. Большинство людей до сих пор уверены в том, что именно коричневые являются максимально полезными для употреблениями, однако это не так. Ученые утверждают, что цвет определяется исключительно породой несушки. Логично, что белые яйца появляются у белых несушек, а вот у тех, у кого другое оперение, будут коричневыми. Многие привыкли видеть в поселках кур с пестрым оперением и думают из-за этого, что коричневые яйца домашние.



Фото: selo-exp.com

Что бы людям ни говорили, коричневые и белые яйца имеют равное число питательных веществ и потому одинаково полезны.

Чем еще отличаются яйца друг от друга?

Время от времени яичная скорлупа у одних яиц кажется тверже, чем у остальных, – здесь все связано с возрастом курицы.

«Домашние яйца» могут стоить дороже только из-за того, что пестрые курицы больше по размеру, чем белые, следовательно, требуют больше корма. В данном случае производитель просто желает «отбить» издержки на корм.



Фото: kazyurhelp.ru

Стоит отметить, что на всех яйцах ставится специальный штамп. Все объясняется достаточно просто: первая цифра является категорией, а потом уже страна и код производителя. Чаще всего внизу еще отмечается дата, когда было отложено яйцо.

Многие покупатели не знают, чем отличается диетическое яйцо от столового. Объясняем: диетическое – это яйцо, которое отложили меньше чем неделю назад, а столовое – чуть больше недели, обычно от восьми до двадцати суток.



Фото: zen.yandex.ru

На ценообразование влияет в основном категория яйца, так как она говорит о том, какая у него масса. Обычно в магазинах можно найти С1 и С0. Из них 1-ая категория весит до 65г, а вот отборная – до 75г. Самые большие яйца называют «высшими» и присуждают им категорию В.

Если вы закупаетесь в магазине, то обращайте внимание на срок годности и на то, в каком состоянии находится скорлупа. Обязательно проверяйте, на самом ли деле яйцо свежее. Для этого достаточно его слегка потрясти – если услышите, как будет желток биться об скорлупу, значит, оно не свежее.

Не забывайте также о правилах хранения: не ставьте их рядом с другими продуктами, а перед употреблением обязательно промойте водой.

По материалам сайта nbnews.com.ua

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