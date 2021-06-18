Студенты медвузов встретились с Натальей Кочановой

Источник материала: ОНТ

В преддверии профессионального праздника будущие медики прибыли в Совет Республики.





Студенты профильных вузов встретились со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Инициатор такого разговора – Молодежный парламент при Национальном собрании. Перед началом – небольшая экскурсия, ведь многие в Совете Республики – впервые. Молодежь познакомилась с деятельностью законодательного органа, им даже удалось проголосовать на месте сенаторов.

По традиции встреча прошла в формате открытого диалога. От вопросов профессиональной деятельности до личных. В завершение будущие медики поблагодарили председателя Совета Республики и пригласили Наталью Кочанову на 1-й медицинский форум молодежных инициатив.

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