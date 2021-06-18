Жарко и без осадков: прогноз погоды на выходные 19 и 20 июня

Источник материала: ОНТ

В Беларусь пришло знойное лето. Жара с каждым днем всё сильнее, на небе ни облачка. О дождях и говорить не приходится. В выходные дни жаркая погода сохранится. Поэтому их лучше провести вдали от города.

Погодные условия продолжит поддерживать обширный антициклон с центром над Средней Волгой и в ближайшие дни не сдаст позиции. По его периферии станет распространяться очень теплая воздушная масса с южных широт. Итогом станет сухая, солнечная и знойная погода.

В субботу – малооблачно и без осадков. Влажность до 40%. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

В утренние часы температура воздуха в большинстве районов составит +18…+20°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям на два градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от 28°С по северо-востоку до 30°С по юго-западу, местами до +32°С. А к вечеру – от +25°С по Витебской области и до +29°С по Брестской.

В воскресенье сохранится влияние погожего антициклона. Будет преобладать небольшая облачность. Без осадков. Влажность до 40%. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Под утро слабый туман, видимость до километра. Температура воздуха ночью – +15…+20°С, днем – +28…+33°С. Так что в выходные дни можно смело отправляться на рыбалку, в лес или на пляж. Вода в реках и водоемах уже прогрелась до вполне комфортных +18…+23°С. В начале следующей недели жаркая и сухая погода сохранится.

Фото: БЕЛТА

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