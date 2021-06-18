﻿ В Ботсване обнаружили один из самых крупных алмазов в мире. Его вес составляет более 1000 карат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ботсване обнаружили один из самых крупных алмазов в мире. Его вес составляет более 1000 карат

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Ботсване обнаружили один из самых крупных алмазов в мире. Его вес составляет более 1000 карат

В Ботсване был обнаружен алмаз весом 1098,3 карата. Вероятно, драгоценный камень станет третьим по величине добытым алмазом в истории. Об этом информирует Associated Press.

Алмаз обнаружили в карьере Джваненг, который принадлежит частично государственной компании Debswana. Размеры драгоценного камня – 52 миллиметра в ширину, 73 миллиметра в длину и 27 миллиметров в толщину.

Самый большой алмаз в мире – «Звезда Африки», он же «Куллинан» – был обнаружен в 1905 году в ЮАР. Его вес составлял 3106 карат, драгоценный камень позже был разделен на 105 частей.

Фото: карьер Джваненг / debswana.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ботсване был обнаружен алмаз весом 1098,3 карата. Вероятно, драгоценный камень станет третьим по величине добытым алмазом в истории. Об этом информирует Associated Press....
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Австрии пообещал жесткие и целенаправленные санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by