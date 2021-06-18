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В Ботсване обнаружили один из самых крупных алмазов в мире. Его вес составляет более 1000 карат
Источник материала: ОНТ
В Ботсване был обнаружен алмаз весом 1098,3 карата. Вероятно, драгоценный камень станет третьим по величине добытым алмазом в истории. Об этом
Алмаз обнаружили в карьере Джваненг, который принадлежит частично государственной компании Debswana. Размеры драгоценного камня – 52 миллиметра в ширину, 73 миллиметра в длину и 27 миллиметров в толщину.
Самый большой алмаз в мире – «Звезда Африки», он же «Куллинан» –
Фото: карьер Джваненг / debswana.com
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В Ботсване был обнаружен алмаз весом 1098,3 карата. Вероятно, драгоценный камень станет третьим по величине добытым алмазом в истории. Об этом информирует Associated Press....
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