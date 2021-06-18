В Ботсване обнаружили один из самых крупных алмазов в мире. Его вес составляет более 1000 карат

Источник материала: ОНТ

В Ботсване был обнаружен алмаз весом 1098,3 карата. Вероятно, драгоценный камень станет третьим по величине добытым алмазом в истории. Об этом информирует Associated Press.

Алмаз обнаружили в карьере Джваненг, который принадлежит частично государственной компании Debswana. Размеры драгоценного камня – 52 миллиметра в ширину, 73 миллиметра в длину и 27 миллиметров в толщину.

Самый большой алмаз в мире – «Звезда Африки», он же «Куллинан» – был обнаружен в 1905 году в ЮАР. Его вес составлял 3106 карат, драгоценный камень позже был разделен на 105 частей.

Фото: карьер Джваненг / debswana.com

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