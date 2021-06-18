﻿ Работники завода «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники завода «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Работники завода «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза

Прекратить давление на страну и учитывать интересы обычных людей. Сотрудники предприятия «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза.


Подписи под обращением поставили более 400 работников электромеханического завода. Они отмечают, что санкции, которые введены против «Агата» и других белорусских компаний, прежде всего сказываются на простых трудящихся. Подобные действия, мягко говоря, не соответствуют демократическим нормам.

Сотрудники предприятия «Агат» отнесли свое обращение в офис представительства ЕС в Беларуси и надеются в ближайшее время получить от европейских чиновников аргументированные ответы на все вопросы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прекратить давление на страну и учитывать интересы обычных людей. Сотрудники предприятия «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза. Подписи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Австрии пообещал жесткие и целенаправленные санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by