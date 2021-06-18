Работники завода «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза

Источник материала: ОНТ

Прекратить давление на страну и учитывать интересы обычных людей. Сотрудники предприятия «Агат» обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза.





Подписи под обращением поставили более 400 работников электромеханического завода. Они отмечают, что санкции, которые введены против «Агата» и других белорусских компаний, прежде всего сказываются на простых трудящихся. Подобные действия, мягко говоря, не соответствуют демократическим нормам.

Сотрудники предприятия «Агат» отнесли свое обращение в офис представительства ЕС в Беларуси и надеются в ближайшее время получить от европейских чиновников аргументированные ответы на все вопросы.

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