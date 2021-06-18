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Швеция победила Словакию в матче Евро-2020
Источник материала: Партизан
Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла соперников из Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Фото: УЕФА
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил швед Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти на 77-й минуте.
Шведы до этого не забивали на Евро девять лет, с тех пор как Себастьян Ларссон забил в победном матче против Франции (2:0) в 2012 году.
Словаки за матч не нанесли ни одного удара в створ ворот. Шведы набирают четыре очка и возглавляют турнирную таблицу в группе E. Также в этой группе играют сборные Испании и Польши, которые проведут матч между собой 19 июня.
Сегодня турнире будут сыграны еще два матча: Хорватия - Чехия и принципиальное дерби Англия - Шотландия.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
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Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла соперников из Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
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