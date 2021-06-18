Крутые этномузеи в Беларуси под открытым небом. Пять идей для поездки в выходные

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Мы подобрали пять белорусских этнографических комплексов под открытым небом, куда можно отправиться в выходные. Там вам не только расскажут о национальной истории, но и покажут, дадут потрогать и попробовать ее на вкус. Обещаем полное погружение.





Этнокультурный комплекс «Наносы-Отдых»





Фото БелТА





Расстояние от Минска: 150 км.





Координаты: Минская область, Мядельский район, д. Наносы, 2а.





GPS: 54.861611, 26.711610.





Время работы: пн. — вс. 9:00–18:00.





Это самый дальний маршрут в сегодняшней подборке. Хотя и он не займет слишком много вашего времени. На авто доберетесь туда примерно за два часа.





Комплекс размещается на природоохранной территории — в парке «Нарочанский». Для строительства «Наносов» место было выбрано просто прелестное: полуостров, уходящий в глубь озера на 2 км, а вокруг него — роскошный сосновый лес. На гряде построили деревню XIX века: домики общинного и мещанского типа, рыночную площадь, некогда самое шумное место на селе, мельницы — ветряную и водные. Но на одном лишь XIX веке в «Наносах» не остановились. Есть там автопарк ретроавтомобилей из XX столетия, которым местные очень гордятся, а также развлечения для современников — катание на яхтах, квадроциклах, снегоходах, специальных тренированных лошадях.





В комплексе можно остановиться на ночлег. А на ужин обещают самую что ни на есть аутентичную белорусскую кухню. И все это — на свежем воздухе.





Парк-музей интерактивной истории «Сула»





Фото из группы в ВК «Парк-музей интерактивной истории Сула»





Расстояние от Минска: 60 км.





Координаты: Минская обл., Литвенский с/с, д. Сула, 14.





GPS: 53.738789, 26.883066.





Время работы: ср. — вс. 10:00–17:30.





Ехать в Сулу на авто можно двумя маршрутами: по брестской трассе (М1) и в направлении Гродно (М6). Оба пути займут примерно час.





Сула — это для тех, кто хочет глобально погрузиться в историю Беларуси. Ведь рассказ о ней пойдет чуть ли не от самых истоков — экспозиции парка охватывают периоды от мезолита до наших дней. Для наглядности в Суле возвели целое мини-княжество, на территории которого — усадьба, замок, коллегиум, пристань, готический квартал, белорусское местечко и многое другое… В парке встретите предков белорусов из разных эпох: первобытных людей, древних славян, селян, шляхтичей и торговцев. Последние прокатят вас на антуражном судне — драккаре викингов, которые путешествовали по пути «из варяг в греки».





В эти выходные, 19 июня, в Суле собираются устроить гулянья — там состоится «Купальский уикенд».





Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»





Фото БелТА





Расстояние от Минска: 43 км.





Координаты: Минская обл., Пуховичский район, деревня Птичь.





GPS: 53.35782, 27.40990.





Время работы: ср. — пт., вс. 10:00–18:00, сб. 10:00–19:00.





Из Минска в Дудутки проще всего добраться по слуцкой трассе Р23. Для этого из города нужно выезжать через Курасовщину в направлении Сенницы. Доберетесь за 45 минут.





В Дудутках основной акцент сделан на старинных профессиях. Какое ремесло вам бы пришлось постигать, если бы вы родились на несколько столетий раньше? Возможно, стали бы кузнецом, мельником или бортником. Как жили люди в мире, где не было айтишников, как зарабатывали на жизнь и чем заполняли свой досуг? Какое ремесло приносило большой доход, а кто был середнячком? Об этом и о многом другом вы узнаете в Дудутках.





На выбор предлагают разные варианты экскурсий: с поглощением одних лишь знаний либо с угощениями вдобавок. Последняя будет стоить немного дороже.





Обратите внимание на то, что вход в комплекс с домашними питомцами запрещен. Так что собачек придется оставить дома.





Белорусский государственный музей архитектуры и быта





Фото БелТА





Расстояние от Минска: от кольца 5 км.





Координаты: Минская обл., Минский р-н, д. Озерцо.





GPS: 53. 832954, 27.374128.





Время работы: ср. — вс. 11:00–19:00.





Это еще один музей в нашей подборке, который относится к типу скансена. То есть место, где локально постарались воссоздать место жизни людей в определенном регионе в определенную эпоху. Причем в Беларуси по сравнению с остальным миром такие комплексы стали открывать довольно поздно. Строчицкий музей первых посетителей принял в 1976 г.





В музее архитектуры и быта доподлинно расскажут и покажут, в каких условиях жили представители различных регионов нашей страны в XIX–XX веках. Например, вы узнаете, как строили хаты в Центральной Беларуси, Поозерье и Поднепровье, какими были планировка улиц, интерьеры в домах и домашняя утварь.





На территории комплекса имеются сувенирная лавка и корчма. Также можно заказать авиаполет.





19 июня работники музея приглашают на праздник первого сенокоса «Музейная сенакосная талака». А доехать проще простого: из Минска можно даже на такси, ведь дорога от кольца займет минут 7, не больше.





Музейный комплекс «Дукорски маёнтак»





Фото БелТА





Расстояние от Минска: 43 км.





Координаты: Минская обл., Пуховичский р-н, а/г Дукора, ул. Школьная, 15.





Время работы: вт. — пт. 10:0–18:00, сб. и вс. 10:00–19:00.





Дорога в «Дукорский маёнтак» из Минска займет примерно 45 минут. Удобнее всего выезжать из столицы в районе станции метро «Могилевская» в направлении Пуховичей.





Отличие этого этнографического комплекса от описанных ранее в том, что туда можно смело приезжать с детьми. Взрослые будут впечатляться музейными ценностями и вникать в тонкости старинных ремесел, а ребята смогут полазать по веревочному городку, сходить в зоосад и провести время на экологически чистой игровой площадке.





Самая узнаваемая и разрекламированная экспозиция «Дукорского маёнтка» — перевернутый дом. «Домик Элли», по задумке архитекторов, ураган уронил вверх ногами, да еще и под наклоном. В итоге гулять по его комнатам, в которых мебель свисает с потолка, — настоящее испытание для многих посетителей. Далеко не все способны находиться внутри — у многих вестибулярный аппарат начинает сбоить. Поэтому, заходя внутрь, нужно быть готовым к самым неожиданным реакциям организма. Но, судя по популярности этого аттракциона, посетители не боятся неожиданностей. Домик — настоящий хит в Дукоре.





20 июня в комплексе будут праздновать Купалье.











