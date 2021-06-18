ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Австрии пообещал жесткие и целенаправленные санкции против режима Лукашенко

18.06.2021 20:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Рад, что мы пришли к согласию о санкциях в отношении Беларуси, которые будут жесткими и целенаправленными», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Глава МИД Австрии пообещал жесткие и целенаправленные санкции против режима Лукашенко
Светлана Тихановская и Александр Шалленберг. Фото: t.me/tsikhanouskaya

По словам Шалленберга, которые приводит пресс-служба ведомства в «Твиттере», только что у него состоялся хороший обмен мнениями со Светланой Тихановской о следующих шагах. «С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — отметил Шалленберг, имея в виду запланированное на 21 июня в Люксембурге заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС, передает БелаПАН.

Последние дни появились неофициальные сообщения, что Австрия, имеющая тесные деловые связи с Беларусью, выступает за смягчение нового пакета санкций, подготовленного Евросоюзом. По этой причине Тихановская позвонила главе МИД этой страны и, по информации ее пресс-службы, «призвала страны ЕС в лице министра сохранять единство в решениях по Беларуси». Ожидается, что ЕС примет санкции «в отношении пособников режима, предприятий-"кошельков" и отраслей нефтепереработки, калийных удобрений и банковского сектора».

«Министр Шалленберг заверил меня, что Австрия поддерживает общую политику ЕС по Беларуси. Мы обсудили планирующиеся санкции и конференцию высокого уровня по решению кризиса в Беларуси. Мы продолжим общение в понедельник во время моего рабочего визита в Люксембург, и я благодарна за такое единство Европы в поддержке всех белорусов», — сказала Тихановская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Рад, что мы пришли к согласию о санкциях в отношении Беларуси, которые будут жесткими и целенаправленными», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by