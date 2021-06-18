Глава МИД Австрии пообещал жесткие и целенаправленные санкции против режима Лукашенко

«Рад, что мы пришли к согласию о санкциях в отношении Беларуси, которые будут жесткими и целенаправленными», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.



Светлана Тихановская и Александр Шалленберг. Фото: t.me/tsikhanouskaya

По словам Шалленберга, которые приводит пресс-служба ведомства в «Твиттере», только что у него состоялся хороший обмен мнениями со Светланой Тихановской о следующих шагах. «С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — отметил Шалленберг, имея в виду запланированное на 21 июня в Люксембурге заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС, передает БелаПАН .

Последние дни появились неофициальные сообщения, что Австрия, имеющая тесные деловые связи с Беларусью, выступает за смягчение нового пакета санкций, подготовленного Евросоюзом. По этой причине Тихановская позвонила главе МИД этой страны и, по информации ее пресс-службы, «призвала страны ЕС в лице министра сохранять единство в решениях по Беларуси». Ожидается, что ЕС примет санкции «в отношении пособников режима, предприятий-"кошельков" и отраслей нефтепереработки, калийных удобрений и банковского сектора».

«Министр Шалленберг заверил меня, что Австрия поддерживает общую политику ЕС по Беларуси. Мы обсудили планирующиеся санкции и конференцию высокого уровня по решению кризиса в Беларуси. Мы продолжим общение в понедельник во время моего рабочего визита в Люксембург, и я благодарна за такое единство Европы в поддержке всех белорусов», — сказала Тихановская.