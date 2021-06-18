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Гендиректор ЦСКА: «При Гончаренко результаты только ухудшались. Стало окончательно ясно, что мы в тупике»

18.06.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роман Бабаев объяснил уход белорусского тренера по ходу прошлого сезона.


Виктор Гончаренко. Фото: ПФК ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев. Отметим, белорусский специалист покинул москвичей в марте, а затем возглавил Краснодар.

— За последние полгода столько событий в клубе произошло… Давайте их обсудим по порядку. Еще минувшей осенью после череды неудачных игр и в предыдущем сезоне, когда после матча с Зенитом Виктор Гончаренко уехал в Беларусь, многие говорили о том, что с тренером надо расстаться. Почему в итоге не были приняты такие решения?

— ЦСКА, как правило, не принимает импульсивных решений, все они должны быть взвешены и оценены со всех сторон. Осенью команда демонстрировала результат, хотя определенные проблемы существовали.

Мы очень надеялись, что сможем достойно завершить сезон и уже после него спокойно со всем разобраться. Вопрос возможной отставки Гончаренко особенно активно обсуждался после двух поражений кряду от Рубина и Вольфсберга, но именно тогда было принято решение дать возможность Виктору Михайловичу готовить команду к весенней части. Последние матчи, в том числе победа над Ростовом, никак уже не влияли на принятые решения.

Во время зимней паузы произошли изменения в тренерском штабе, в команду был приглашен опытный нападающий Саломон Рондон, а приобретение Бохинена рассматривалось как дополнительное усиление середины поля. Однако результата это не дало, и весной ситуация ухудшилась. После поражений от Локомотива, Арсенала и Зенита отставка главного тренера оказалась уже неизбежной.

— И все же: почему расстались с Гончаренко до окончания сезона? Это ведь не в вашем стиле.

— К сожалению, результаты только ухудшались. Оставляла желать лучшего и психологическая ситуация внутри коллектива. В какой-то момент стало окончательно ясно, что мы в тупике. Проблема, как я и говорил ранее, комплексная. И она точно не исчерпывается персоной тренера. Мы долго обсуждали ситуацию и приняли решение, что команде нужна встряска именно в концовке сезона, нужны новые люди внутри команды, которые могли бы постараться вернуть ее в борьбу. Отчасти это удалось, но все равно не сработало так, как должно было… Тем не менее мы благодарны Виктору Михайловичу за ту работу, которую он проделал в клубе, и расстались без взаимных претензий и обид, так, как это принято в ЦСКА, — сказал Бабаев.

Вместо Гончаренко главным тренером ЦСКА был назначен Ивица Олич, под руководством которого армейцы не пробились в еврокубки.

В середине июня хорват покинул свой пост.

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Роман Бабаев объяснил уход белорусского тренера по ходу прошлого сезона.
 
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