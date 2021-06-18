Частникам грозили ликвидацией, если не создадут профсоюзы. Что слышно об этом









поинтересовался у частников, как у них сейчас обстоят дела с профсоюзами, не предлагают ли им создать "ячейки". TUT.BYу частников, как у них сейчас обстоят дела с профсоюзами, не предлагают ли им создать "ячейки".





Предыстория вопроса. 10 ноября прошлого года Александр Лукашенко заявил, что «если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы». «Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше», — сказал Лукашенко.





Что говорят частники





Сегодня мы попросили читателей, которые работают в частных компаниях или владеют ими, рассказать, обращались ли к ним с предложением создать профсоюз, а также сделали ли она это в итоге. Мы пообщались с представителями более 40 частных компаний. Как оказалось, на некоторых в итоге запустили профсоюзы после угроз ликвидацией, а на других "единогласно посмеялись над инициативой". При этом предложения создать "ячейки" к частникам поступают до сих пор, не только от профсоюзных организаций, но и от местных властей.





"По поводу создания профсоюза на предприятии звонили местные власти с уговорами в начале этого года. Говорили, что в вашем городе только одно наше предприятие осталось без профсоюза, "ну вы же все понимаете". На что мы ответили, что до сотрудников доведена информация, они не хотят вступать ни в какие профсоюзы, — рассказывает руководитель одного из частных предприятий в Гомельской области. — В итоге друг за другом с мониторингом пришли МЧС и санстанция, выписали предписаний разных, пришлось устранять. Сами по себе предписания устранимые, но требуют к себе внимания, времени и каких-то средств. В итоге решили профсоюз все же сделать, от греха подальше. Сразу все отстали".





"В нашей компании со штатом почти в 200 человек создали в январе ячейку, в нее вошли 10 человек. Было так: в один прекрасный день вошел учредитель компании и сказал, что нам не дает исполком разрешение, которое нужно было по работе, надо быстро создать ячейку профсоюза. Сказал, что все понимает, но компании нужны документы. Все посмеялись, но административный ресурс работает", — сообщили еще на одном частном предприятии.





Один из руководителей ИТ-компании рассказал, что им неоднократно звонили насчет создания профсоюза. "Мы со своей стороны отвечали, что этот вопрос решать не руководству, а сотрудникам, которые проинформированы. И если бы у них возникло желание, они бы связались. Никто не высказал желания. Нас больше не трогали со времен мая", — пояснил представитель ИТ-компании.





В одной из частных компаний в Заводском районе Минска рассказали, что 2 недели назад к ним приходили из райадминистрации и предлагали создать профсоюз. "Нам сказали, что компаний без профсоюзов осталось немного. Мы пока отказались, никто не захотел вступать", — рассказал работник компании.





"Владею небольшим частным производственным предприятием, численность работников — 12 человек. Общим голосованием единогласно было принято решение посмеяться над данной инициативой по созданию профсоюза", — сообщил владелец небольшого бизнеса.





Обязаны ли частники создавать профсоюзы?





Если коротко, то нет. Подобные требования не обязательны к исполнению.





В Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации. К тому же профсоюз — это добровольная общественная организация, и если кого-либо из работников заставляют вступить в него (как на государственном, так и на частном предприятии), то это является нарушением трудового законодательства.





Если наниматель вынуждает вступить в профсоюз, то об этом можно сообщить в департамент госинспекции труда при Минтруда. О подобных случаях также можно рассказать СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме.



