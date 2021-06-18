ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава департамента по авиации заявил, что данные с борта Ryanair, вероятно, не сохранились

18.06.2021 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларуси до сих пор не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.




"Мы написали письмо в адрес президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), генерального секретаря, а также руководителя следственной группы ИКАО, который проводит расследование о посадке в Минске самолета Ryanair. В этом письме мы обратили внимание на ряд фактов. Мы направили ряд запросов на предоставление объективной информации с борта воздушного судна в Ирландию и Польшу. До настоящего времени средства объективного контроля не поступили к нам. Потому мы обратились в ИКАО", - отметил Сикорский. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу. 

По его словам, пишет interfax.by, в Беларуси продолжается расследование инцидента с самолетом Ryanair. "В Беларуси в рамках созданной комиссии Департамента авиации и Следственного комитета проводится расследование, и нам необходимы средства объективного контроля. Мы высказали свои опасения в этом письме, озвучили свое предположение, что данные, которые нам необходимы, не сохранились в компании. ИКАО должна была обратиться к компании, чтобы те сохранили все данные с этого борта. Для нас расшифровка важна деталями: почему самолет не начал снижаться до самой границы, почему выбрал аэропорт в Минске, ведь должен был следовать в Вильнюс, как вели себя бортпроводники и пассажиры в момент объявления о том, что самолет сядет в Минске", - отметил директор департамента.

"Беларусь предоставила все данные объективного контроля для расследования этого случая. Мы же не получили ничего, что необходимо нам", - подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси до сих пор не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: «Россия будет играть главную скрипку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by