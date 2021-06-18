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Глава департамента по авиации заявил, что данные с борта Ryanair, вероятно, не сохранились
Источник материала: Партизан
Беларуси до сих пор не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
"Мы написали письмо в адрес президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), генерального секретаря, а также руководителя следственной группы ИКАО, который проводит расследование о посадке в Минске самолета Ryanair. В этом письме мы обратили внимание на ряд фактов. Мы направили ряд запросов на предоставление объективной информации с борта воздушного судна в Ирландию и Польшу. До настоящего времени средства объективного контроля не поступили к нам. Потому мы обратились в ИКАО", - отметил Сикорский. Его
По его словам,
"Беларусь предоставила все данные объективного контроля для расследования этого случая. Мы же не получили ничего, что необходимо нам", - подчеркнул Сикорский.
Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.
Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
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Беларуси до сих пор не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта...
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