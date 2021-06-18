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Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках

18.06.2021 20:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об участии в массовых беспорядках в отношении 27-летнего столичного жителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Мужчине вменено в вину активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта. Уточняется, что противоправные действия произошли летом и осенью 2020 года в разных местах Минска. Свою вину фигурант признал полностью.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес приговор: 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Еще один обвинительный приговор - год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - вынесен за надругательство над госсимволикой. Как установлено в суде, 28-летний житель столицы 13 апреля 2021 года в состоянии алкогольного опьянения снял со здания учреждения установленный на флагштоке государственный флаг Беларуси, а затем неоднократно смял полотнище и бросил на землю.

Оба приговора в законную силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине вменено в вину активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям...
 
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