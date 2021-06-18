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Минчанин лишился более Br23 тыс. после звонка мошенницы

18.06.2021 20:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин лишился более Br23 тыс., поверив злоумышленнице. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Мужчине на мессенджер поступил звонок. Звонившая женщина представилась работником банка и сообщила, что произошла попытка несанкционированных действий в отношении его банковского счета. С ее слов, неустановленные лица пытались похитить денежные средства. Во время беседы женщина уточнила информацию об имеющейся на счете сумме и убедила мужчину сообщить коды, которые будут поступать на его абонентский номер посредством СМС-сообщений. Гражданин выполнил указания и передал конфиденциальные сведения. Таким образом он лишился более Br23 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Чуть более двух часов потребовалось мошенникам для того, чтобы списать все деньги с карт 58-летнего мужчины. О том, что в отношении него было совершено тяжкое преступление, мужчина узнал, когда пришел в банкомат и увидел отсутствие денег.

Сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен. Ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Банк никогда не станет звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чуть более двух часов потребовалось мошенникам для того, чтобы списать все деньги с карт 58-летнего мужчины. О том, что в отношении него было совершено тяжкое...
 
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