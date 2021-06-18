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Могилевчанина задержали за оскорбление милиционера из Молодечно

18.06.2021 20:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанина задержали за оскорбление милиционера из Молодечно, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"На 44-летнего могилевчанина вышли оперативники могилевского управления ГУСБ МВД. Минувшим летом в социальной сети он оставил оскорбительный комментарий в адрес сотрудника молодечненского отдела внутренних дел", - отметили в УВД.

Ранее могилевчанин уже задерживался за аналогичное преступление в отношении сотрудника из Брестской области. Вину житель областного центра признал и пояснил, что оставлял комментарии на эмоциях под воздействием деструктивной информации.

Следователи возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Ранее могилевчанин уже задерживался за аналогичное преступление в отношении сотрудника из Брестской области. Вину житель областного центра признал и пояснил, что...
 
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