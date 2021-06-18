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Позитив дня. Шведские футбольные болельщики в питерском метро
18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У шведов есть повод для хорошего настроения.
Фото
18 июня в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020 сборная Швеции по футболу с минимальным счетом 1:0 победила сборную Словакии, одержав первую для себя на этом турнире победу.
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У шведов есть повод для хорошего настроения.
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