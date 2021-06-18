Банковский продукт, который изменил нашу жизнь – достиг «потолка» развития в Беларуси?





фото : ru.depositphotos.com





Банковские карточки есть уже практически у всего взрослого населения Беларуси, и часто даже по несколько штук, от различных банков: по состоянию на I квартал 2021 года количество карточек в обращении в полтора раза превышает всю численность населения страны.





пишет infobank.by, лет 15-10 назад, не надо быть старожилом, чтобы это помнить – банковские карточки были в Беларуси далеко не столь популярным аксессуаром. А еще раньше, до 2006 года, их было настолько мало, что даже Национальный банк не вставлял в свою открытую статистику данные, характеризующие развитие этого продукта. Хотя еще совсем недавно,infobank.by, лет 15-10 назад, не надо быть старожилом, чтобы это помнить – банковские карточки были в Беларуси далеко не столь популярным аксессуаром. А еще раньше, до 2006 года, их было настолько мало, что даже Национальный банк не вставлял в свою открытую статистику данные, характеризующие развитие этого продукта.

Однако в последнее время, где-то с 2019 года, количество банковских платежных карточек перестало увеличиваться, а сейчас их даже меньше, чем было год назад.





На первый взгляд, это результат насыщения: рост упёрся в естественный «потолок» – в количество населения страны, и такого прироста, как раньше, быть уже не может.

Однако похожая ситуация была в 2015-17 годах – в период кризиса с девальвациями и с падением реальных доходов, уровня жизни: тогда тоже рост количества карточек прекратился. Но кризис закончился – рост продолжился (2018-19 гг.), несмотря на то, что и тогда их количество уже превышало численность населения страны.

Так что дополнительной преградой развития данного банковского продукта стал текущий финансово-экономический кризис, начавшийся год назад, с мирового коронакризиса, и усилившийся внутренним политическим кризисом.





Что, в результате, привело к заметному падению объема депозитов населения, в том числе переводных, которые как раз и управляются банковскими карточками.





Более показательна здесь – динамика развития инфраструктуры для использования банковских платежных карточек: количество организаций торговли, обслуживающих держателей карточек, как и количество платежных терминалов в этих организациях системы торговли (включая сферу услуг) в последние два квартала стремительно снижается.

Это – результат сложившейся политической ситуации и ее влияние на экономику: перед этим кризисом, во II квартале 2020-го, был достигнут исторический максимум объектов потребной инфраструктуры в торговой сети – почти 180 тыс. терминалов в более чем 131 тыс. организаций (включая ИП), а в I квартале 2021-го – уже только 160 тыс. и 120 тыс., на 20 тыс. и 11 тыс. меньше соответственно (данные – Нацбанк).





Количество банкоматов перестало расти уже давно, а инфокиосков и пунктов выдачи наличных – уже давно падает. И если последнее можно объяснить результатом технического совершенствования инфраструктуры, то отсутствие роста количества банкоматов говорит о том, что увеличивать их количество – например, для охвата небольших населенных пунктов – просто экономически уже не выгодно из-за малого количества пользователей. Это и есть «потолок».





Но уровень и степень использования населением банковских платежных карточек продолжает расти: если в начале их появления карточки использовались исключительно для начисления на них заработной платы, и затем человек просто снимал с карточки наличные, то сейчас они уже больше используются для различных безналичных операций.

Так, в 2006-07 годах более 90% всех операций и использование карточек – это снятие наличных, а для оплаты товаров (работ, услуг) карточки использовали менее чем в 10% случаев (по денежному объему операций).

Но из года в год удельный вес платежных операций увеличивался, и в 2018-ом их объем превзошел объем операций по получению денежных средств: 2018-й год можно назвать годом вхождения банковских карточек в «повседневную обыденность» на уровне наличных денег.

В I квартале 2021-го операции с использованием платежных банковских карточек уже почти на 2/3 происходят в целях оплаты товаров (работ, услуг) и переводов, и только 1/3 – для снятия наличных.





Соответственно, растет и сумма операций с использованием карточек. В I квартале 2021-го она составила 22,830 млрдBYN-рублей – почти $9 млрд в эквиваленте (на душу населения – 820 BYN или $315 в месяц).





Если эту сумму отнести к денежной величине экономики, то она сейчас уже более 60% к ВВП. Когда как 5 лет назад – 40%, 10 лет назад – 30%, 15 лет назад – 20% к ВВП.





В соседних странах – Латвии, Литвы и, особенно, Польше – развитие данного банковского продукта началось раньше, и достигнутый там уровень использования платежных банковских карточек намного выше, чем в Беларуси.

Но в Украине – пока ниже: карточек на 100 человек населения в Беларуси сейчас – 165 штук, в Украине – 115 штук (из числа активных). А сумма операций с использованием карточек: в Беларуси – $315 на 1 чел. в месяц, в Украине – $305 на 1 чел. в месяц в среднем. И доля безналичных операций там меньше: в Беларуси – 64,4%, в Украине – 56,5%.

Хотя сейчас в Украине идет очень быстрое развитие в этой сфере, намного лучше белорусской динамики, особенно в части распространения бесконтактных и токенизированных банковских карт.

Также намного быстрее, чем в Беларуси, идет в Украине прирост объема переводных депозитов как в национальной, так и в иностранной валюте – доступ к которым и обеспечивается карточкой.

Получается, что уже скоро Украина обгонит Беларусь по уровню внедрения банковских платежных карт в обществе, если в Беларуси оно будет развиваться так, как в последнее время – близко к стагнации, как бы упершись в потолок.















