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Все туры на июнь проданы. Что происходит в туризме и куда летят белорусы после отмены авиарейсов в Европу
Источник материала: Партизан
Популярными стали чартеры «Белавиа» в Турцию, но на долгую перспективу заказов пока мало.
Фото: Павел Мартинчик
Белорусов перенаправили на отдых в Турцию
Специалист компании «АэроБелСервис», которая консолидирует вылеты в Турцию из Минска и региональных аэропортов, рассказала о том,
- К тестам и прививкам все привыкли, для отдыха открыто совсем мало направлений, а в отпуск хочется. Поэтому востребованность туров мы чувствуем, хотя большой глубины продаж нет, - цитирует toursoyuz.by Ирину Крайневу.
По ее словам, все туры на июнь уже проданы, бронируется поездки в июле, а на долгую перспективу заказов пока совсем мало. При этом, помимо белорусов, на «турецких» чартерах «Белавиа» есть и российские туристы, которых в этом сезоне стало больше, отмечается в информации.
Специалисты добавили, что сейчас есть привлекательные предложения на отдых в Турции: 9 ночей в 5-звездочном отеле в Сиде в начале июля стоят 1250 евро на двоих.
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Все туры на июнь проданы. Что происходит в туризме и куда летят белорусы после отмены авиарейсов в Европу
Популярными стали чартеры «Белавиа» в Турцию, но на долгую перспективу заказов пока мало.
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