Протасевич отрицает информацию о его допросе сепаратистами

Задержанный в Минске блогер Роман Протасевич отрицает информацию о его допросе представителями самопровозглашенной Луганской народной республики.





Как сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская, подзащитный был удивлен такой информацией и вопросом об этом. «Он это отрицает», — сказала она.

По словам адвоката, Протасевич чувствует себя неплохо.

Также Оленская сообщила, что ее жалоба в Генеральную прокуратуру на противодействие в оказании юридической помощи подзащитному, которую она подала еще в конце мая, перенаправлена для рассмотрения в прокуратуру города Минска.

В жалобе защитница указала, что два дня не может попасть к подзащитному, и просила принять меры прокурорского реагирования.

16 июня генеральный прокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко заявил, что ведомство получило «неопровержимые доказательства причастности Романа Протасевича к деятельности запрещенной в т.н. ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны».

В обращении главы ведомства, размещенном на сайте т.н. генпрокуратуры ЛНР, также содержалась благодарность Александру Лукашенко и правоохранительным органам Беларуси за возможность «провести необходимые следственные действия» с Протасевичем.

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела. Полагаю, что собранная нами во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база также послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС», — говорилось в обращении.