Суд перенес пересмотр решения о ликвидации «Центра городской жизни» в Гродно

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«Центр городской жизни» — частная образовательно-культурная площадка. Здесь прошли сотни мероприятий, выступали музыканты.

На руководителя площадки Павла Можейко,НН, художника Алеся Пушкина и «других лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК якобы за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма. Нарушением сочли выставку, на которой был портрет участника послевоенного антисоветского подполья.