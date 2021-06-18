Отец Сапеги считает наиболее правильным компромиссом экстрадицию дочери в РФ

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пишет Sputnik, что в произошедшем виноват Роман Протасевич. Отец задержанной после незапланированного приземления борта Ryanair в Минске Софии Сапеги считает,Sputnik, что в произошедшем виноват Роман Протасевич.





В четверг в сети появился видеоролик с обращением Андрея Сапеги к Александру Лукашенко и просьбой о помиловании. "Как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия", – сказал он.





"София познакомилась с ним (Романом Протасевичем - Sputnik) не на протестах. Это случайное знакомство , не по интересам, просто молодой парень и девушка встретились в баре. У них завязались отношения", - приводит слова Андрея Сапеги Telegram-канал "RT на русском".





Он также добавил, что его дочь стала помогать Протасевичу в работе, хотя до этого "вела жизнь обычной молодой девушки".





Андрей Сапега считал, что эти отношения ничего хорошего для Софии не означают. "И, как показали дальнейшие события, я оказался прав", - констатировал он.





Разумный компромисс





По словам отца задержанной россиянки, он ничего не знал о деятельности Софии. На его взгляд, наиболее правильным исходом событий была бы экстрадиция девушки в РФ.





"Вариант с помилованием, конечно, возможен. Но я думаю, что более правильным для всех и разумным компромиссом была бы экстрадиция Софьи в Россию", - сказал он.





В чем обвиняют Софию Сапегу





Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находились Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, и его подруга, россиянка София Сапега. После посадки борта в аэропорту Минска их задержали. В Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.





Россиянка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 (участие в массовых беспорядках). Она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (разжигание социальной вражды и розни).





Как сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, Сапега была администратором Telegram-канала, который признан экстремистским в Беларуси и где выкладывали данные силовиков и госслужащих.











