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В парламенте Украины предлагают разорвать дипломатические отношения с Беларусью

18.06.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Беларусью, сообщает ТАСС.


Авторами этого документа выступили члены межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", передает Еврорадио. Его основную часть составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

На днях в Украине запретили вещание государственного телеканала "Беларусь 24" за антиукраинскую пропаганду и показ российских артистов, запрещенных в Украине. 

Кроме того МИД Украины ждет объяснений от официального Минска по поводу заявлений так называемой "ЛНР", что ее представители провели следственные действия с блогером Романом Протасевичем.
 
Теги: Минск
 
 
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В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Беларусью, сообщает ТАСС.
 
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