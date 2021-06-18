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Адвокат Андрей Мочалов: "Полон оптимизма и буду работать дальше"

18.06.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Сегодня я узнал, что Коллегия адвокатов прислала в суд какое-то письмо, из которого следует, что с 31 мая я был из неё исключён"


Адвокат Андрей Мочалов / Еврорадио

Рассказывает Еврорадио адвокат Андрей Мочалов, который весь последний год занимался защитой участников политических дел в Беларуси.

О том, что его лишили лицензии, Мочалову рассказала судья — на процессе над Ольгой Синелёвой, минчанкой, которая выселила из квартиры прокурора Алину Касьянчик.

По словам адвоката, причина, по которой его исключили, связана с защитой матери пятерых детей Ольги Золотарь. Якобы он где-то рассказал, что у него есть информация, что к ней во время следственных действий применялось насилие.

18 июня суд отстранил специалиста от защиты Ольги Синелёвой. Кроме того, теперь Мочалов не сможет защищать клиентов по громким делам TUT.by и Пресс-клуба.

Давление на адвокатов, защищающих "политических", не точечное. Одним из последних, кого исключили из коллегии, был адвокат Сергей Зикрацкий. После этого он уехал за границу. Что собирается делать Андрей Мочалов?

"Я полон оптимизма и буду работать дальше, но в другом формате, — говорит специалист. — Возможно, буду помогать другим адвокатам, но без выступлений в суде. Уезжать никуда не собираюсь. Я никуда не поеду, потому что мой дом здесь".
 
 
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"Сегодня я узнал, что Коллегия адвокатов прислала в суд какое-то письмо, из которого следует, что с 31 мая я был из неё исключён"
 
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