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Тихановская выступит на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза

18.06.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская 20—22 июня посетит Брюссель и Люксембург, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.

Тихановская выступит на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза
Фото: t.me/tsikhanouskaya

Тихановская выступит на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза по приглашению верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Планируется, что во время встречи будут опубликованы списки имен и компаний, которые включены в четвертый пакет санкций Евросоюза. Также будут обсуждаться секторальные санкции против режима Лукашенко, отмечается в релизе.

«Светлана Тихановская выступит перед всеми министрами иностранных дел Евросоюза во время часовой дискуссии. Похожая встреча уже проходила 21 сентября 2020 года, в результате которой ЕС выработал позицию в отношении режима Лукашенко, ввел санкции и принял пакет поддержки гражданскому обществу», — говорится в сообщении пресс-службы политика.

Также запланирована серия двусторонних встреч с представителями ЕС по помощи медиа, репрессированным и правозащитникам. В Люксембурге Тихановская встретится с премьер-министром страны.

 
 
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Светлана Тихановская 20—22 июня посетит Брюссель и Люксембург, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.
 
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