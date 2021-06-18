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УЕФА не будет проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси

18.06.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фонд спортивной солидарности передал ответ заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура, в котором сообщается об отказе проводить любые мероприятия на территории Беларуси.

УЕФА не будет проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси

Фонд утверждает, что все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся.

Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включая право на свободу выражения мнений.

Фонд спортивной солидарности создали те спортсмены, которые отказались подписывать провластное письмо и поддержали сторонников перемен.

 

 

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Фонд спортивной солидарности передал ответ заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура, в котором сообщается об отказе проводить любые мероприятия на...
 
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