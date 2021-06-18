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УЕФА не будет проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси
Источник материала: Навiны
Фонд спортивной солидарности передал ответ заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура, в котором сообщается об отказе проводить любые мероприятия на территории Беларуси.
Фонд
Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включая право на свободу выражения мнений.
Фонд спортивной солидарности создали те спортсмены, которые отказались подписывать провластное письмо и поддержали сторонников перемен.
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