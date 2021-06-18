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На БелАЭС приняли ядерное топливо для перегрузки в реактор первого энергоблока

18.06.2021 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской АЭС завершился входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока, сообщает пресс-служба топливной компании «ТВЭЛ», входящей в структуру российской госкорпорации «Росатом».

На БелАЭС приняли ядерное топливо для перегрузки в реактор первого энергоблока
Белорусская АЭС с работающим энергоблоком № 1. Фото: Белатом

Топливо изготовлено на управляемом компанией «ТВЭЛ» предприятии «Машиностроительный завод» в Электростали (Московская область). До загрузки в реактор все новые тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива на территории АЭС, передает БелаПАН.

Стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200, которыми оснащена БелАЭС, предусматривает «четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта».

«Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции. Поставки свежего топлива по прямому контракту между АО "ТВЭЛ" и Белорусской АЭС начнутся с 2022 года», — отметили в пресс-службе топливной компании.

Как сообщалось, 19 апреля на станцию доставили ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС. Загрузить его в реактор планируют этой осенью.

 
 
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На Белорусской АЭС завершился входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока, сообщает...
 
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