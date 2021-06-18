Заводы Беларуси и России готовят новые контракты к Форуму регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия готовятся к восьмому Форуму регионов. Он стартует в конце июня. Ежегодно на диалоговой площадке заключают миллионные контракты. Предприятия находят новых партнеров, связи между регионами укрепляют отношения двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Белорусские лифты установлены во многих высотках по всей России. Современные кабины должны быть быстрыми и бесшумными. Именно такие и собирают в Могилеве. Почти 70% продукции предприятия уходит на экспорт в соседнюю страну. Форум регионов Беларуси и России каждый год приносит заводу новые деловые связи.

«Форум регионов дает в первую очередь возможность личного общения, работы по горизонтали с регионами, обсуждения текущих проблем. Уже по результатам предварительных рассмотрений объемов поставок будут заключаться контракты», – рассказал главный инженер предприятия Игорь Фролкин.

45 регионов России закупают продукцию еще одного могилевского предприятия. Это крупнейший производитель полиэфиров. Пластиковые бутылки, влажные салфетки, одежда и наполнители для подушек производят из могилевского волокна.

«У нас с Российской Федерацией сложилось очень тесное сотрудничество. И долгосрочное сотрудничество в работе. «Могилевхимволокно» закупает сырье в Российской Федерации, а также реализует продукцию», – отметил заместитель генерального директора предприятия Николай Гулаев.

Новые контракты с российскими регионами готовят для подписания и на ближайшем форуме. Сумму пока не называют. В прошлом году заключили договор на 30 миллионов долларов.

«Постоянно происходит работа по налаживанию сотрудничества и увеличения регионов. В первую очередь это центральный регион, это наш ключевой рынок сбыта. В принципе и по остальным регионам увеличиваем объемы, пытаемся присутствовать во всех регионах. Вплоть до Дальневосточного округа Российской Федерации», – сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора предприятия Павел Очаповский.

В этом году форум регионов пройдет в формате деловых встреч и мероприятий онлайн. Заявки на участие подали около 60 представителей Беларуси.