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Заводы Беларуси и России готовят новые контракты к Форуму регионов
18.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия готовятся к восьмому Форуму регионов. Он стартует в конце июня. Ежегодно на диалоговой площадке заключают миллионные контракты. Предприятия находят новых партнеров, связи между регионами укрепляют отношения двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Белорусские лифты установлены во многих высотках по всей России. Современные кабины должны быть быстрыми и бесшумными. Именно такие и собирают в Могилеве. Почти 70% продукции предприятия уходит на экспорт в соседнюю страну. Форум регионов Беларуси и России каждый год приносит заводу новые деловые связи.
45 регионов России закупают продукцию еще одного могилевского предприятия. Это крупнейший производитель полиэфиров. Пластиковые бутылки, влажные салфетки, одежда и наполнители для подушек производят из могилевского волокна.
«У нас с Российской Федерацией сложилось очень тесное сотрудничество. И долгосрочное сотрудничество в работе. «Могилевхимволокно» закупает сырье в Российской Федерации, а также реализует продукцию», – отметил заместитель генерального директора предприятия Николай Гулаев.
Новые контракты с российскими регионами готовят для подписания и на ближайшем форуме. Сумму пока не называют. В прошлом году заключили договор на 30 миллионов долларов.
В этом году форум регионов пройдет в формате деловых встреч и мероприятий онлайн. Заявки на участие подали около 60 представителей Беларуси.
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Форум пройдет в формате деловых встреч онлайн. Заявки на участие подали около 60 представителей Беларуси.
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