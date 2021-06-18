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«Запад не заинтересован в расследовании». РосСМИ о развитии ситуации вокруг посадки самолета Ryanair

19.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Запад не заинтересован в расследовании». РосСМИ о развитии ситуации вокруг посадки самолета Ryanair
Фото: РИА Новости
Российские СМИ как государственные так и негосударственные продолжают на фоне инцидента с самолетом формировать и закреплять в информационном пространстве необходимые нарративы.

В последних материалах и сюжетах обращает на себя внимание динамика подходов и оценок ситуации и позиций всех сторон инцидента с самолетом.

Российские медиа не забывают подчёркнуто объединять Беларусь и Россию в одно целое посредством продвижения тезисов об общих проблемах, совместной внешней угрозе (со стороны НАТО), схожих проблемах в коммуникации со странами ЕС и с США.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ привычно используют манипулятивную семантику: санкции против Беларуси, не против беларусской власти, и сообщение пилоту также поступило от беларусских властей, следовательно напрашивается вывод, что все решения принимаются властью или как минимум с ее согласия.

Бросается в глаза использование росСМИ кейса Протасевича для дискредитации беларусского протеста и персоналий оппозиции. В частности, подчёркивается сотрудничество молодого человека со следствием. Более того, аудиторию убеждают в том, что он сам занимает жёсткую и, в некоторых моментах, наступательную позицию по отношению к бывшим коллегам по «оппозиционному лагерю». Вступает в заочную полемику даже со своими родителями, заявляя, что те могут безопасно вернуться в Беларусь, где им ничего не угрожает и где их, в отличие от стран ЕС не будут «использовать» в политических целях. Сам же он, оценивая вероятные угрозы, не исключает возможности просить защиты у беларусского государства.

Российские СМИ через блок материалов, завязанных па посадке самолёта Ryanair, формируют в информационном поле следующие идеологеммы:

- поддержка Москвой официального Минска, но при этом демонстрация уверенности, что произошедшее – операция беларусских спецслужб;

- отрицание каких-либо связей, а тем более участия России в инциденте;

- акцентирование внимания на экономической, силовой и политической поддержке беларусских властей со стороны РФ;

- непринятие странами «коллективного Запада» идей (и процесса) сближения Беларуси и России.

При этом, декларируя формальную поддержку беларусской позиции по делу Ryanair, медиа, тем не менее, всячески подчёркивают неуклюжесть, неподготовленность и непрофессионализм беларусских чиновников.

Ожидаемо на фоне кризисной ситуации системно идёт нагнетание в направлении интеграции Беларуси и России. Именно на фоне инцидента с Ryanair российские СМИ активно цитируют посла РФ в Минске о создании системы «взаимодополнения» экономик и взаимовыгодных подходах.

Постоянно подчеркивается неоправданная резкость и политизированность реакции европейских политиков на ситуацию с экстренной посадкой самолета. Отмечается, что все заявления сделаны до того, как было проведено какое либо расследование.
 
Теги: Минск
 
 
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Развитие ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске по версии российских СМИ
 
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