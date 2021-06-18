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«Запад не заинтересован в расследовании». РосСМИ о развитии ситуации вокруг посадки самолета Ryanair
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
В последних материалах и сюжетах обращает на себя внимание динамика подходов и оценок ситуации и позиций всех сторон инцидента с самолетом.
Российские медиа не забывают подчёркнуто объединять Беларусь и Россию в одно целое посредством продвижения тезисов об общих проблемах, совместной внешней угрозе (со стороны НАТО), схожих проблемах в коммуникации со странами ЕС и с США.
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Российские СМИ привычно используют манипулятивную семантику: санкции против Беларуси, не против беларусской власти, и сообщение пилоту также поступило от беларусских властей, следовательно напрашивается вывод, что все решения принимаются властью или как минимум с ее согласия.
Бросается в глаза использование росСМИ кейса Протасевича для дискредитации беларусского протеста и персоналий оппозиции. В частности, подчёркивается сотрудничество молодого человека со следствием. Более того, аудиторию убеждают в том, что он сам занимает жёсткую и, в некоторых моментах, наступательную позицию по отношению к бывшим коллегам по «оппозиционному лагерю». Вступает в заочную полемику даже со своими родителями, заявляя, что те могут безопасно вернуться в Беларусь, где им ничего не угрожает и где их, в отличие от стран ЕС не будут «использовать» в политических целях. Сам же он, оценивая вероятные угрозы, не исключает возможности просить защиты у беларусского государства.
Российские СМИ через блок материалов, завязанных па посадке самолёта Ryanair, формируют в информационном поле следующие идеологеммы:
- поддержка Москвой официального Минска, но при этом демонстрация уверенности, что произошедшее – операция беларусских спецслужб;
- отрицание каких-либо связей, а тем более участия России в инциденте;
- акцентирование внимания на экономической, силовой и политической поддержке беларусских властей со стороны РФ;
- непринятие странами «коллективного Запада» идей (и процесса) сближения Беларуси и России.
При этом, декларируя формальную поддержку беларусской позиции по делу Ryanair, медиа, тем не менее, всячески подчёркивают неуклюжесть, неподготовленность и непрофессионализм беларусских чиновников.
Ожидаемо на фоне кризисной ситуации системно идёт нагнетание в направлении интеграции Беларуси и России. Именно на фоне инцидента с Ryanair российские СМИ активно цитируют посла РФ в Минске о создании системы «взаимодополнения» экономик и взаимовыгодных подходах.
Постоянно подчеркивается неоправданная резкость и политизированность реакции европейских политиков на ситуацию с экстренной посадкой самолета. Отмечается, что все заявления сделаны до того, как было проведено какое либо расследование.
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«Запад не заинтересован в расследовании». РосСМИ о развитии ситуации вокруг посадки самолета Ryanair
Развитие ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске по версии российских СМИ
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