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Замминистра иностранных дел встретился с временным поверенным в делах США

19.06.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состояние и перспективы белорусско-американских отношений обсудили 18 июня в Минске заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и временный поверенный в делах США в Беларуси Рубен Арутюнян, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Подробности не приводятся.

Замминистра иностранных дел встретился с временным поверенным в делах США
Фото: МИД

По информации пресс-службы американского посольства, временный поверенный подтвердил неизменную поддержку США и международного сообщества требований белорусского народа прекратить произвольные и политически мотивированные задержания, освободить всех политзаключенных и начать подлинный диалог со всеми слоями белорусского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам.

Арутюнян выразил протест против недавнего вынужденного сокращения дипломатического присутствия США в Беларуси и отметил непоколебимую приверженность посла Джули Фишер (работает за границей из-за отсутствия белорусской визы) поддержке демократических устремлений белорусов.

3 июня белорусский МИД сообщил о введении ответных санкций против США. «Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, комментируя вступление в силу санкций США в отношении нескольких предприятий концерна «Белнефтехим». Среди контрсанкций — ограничения в работе американского дипломатического и технического персонала посольства США в Минске (введены 13 июня).

Переговоры Алейника и Арутюняна состоялись через два дня после обсуждения белорусского вопроса на встрече президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве и в день визита министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Москву к российскому коллеге Сергею Лаврову.

 
Теги: Минск
 
 
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Состояние и перспективы белорусско-американских отношений обсудили 18 июня в Минске заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и временный поверенный в...
 
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