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Хорватия сыграла вничью с Чехией в матче чемпионата Европы
Источник материала: Партизан
Встреча проходила напряженно, однако победителя так и не выявила. Чехи пока расположились на первом месте в группе D.
Матч сборных Хорватии и Чехии не выявил победителей,
В первом матче на ЧЕ-2020 чехи обыграли шотландцев со счетом 2:0, а хорваты с минимальным счетом (0:1) уступили англичанам.
После сегодняшнего матча Чехия набрала четыре очка и продолжает лидировать в группе D. На втором месте с тремя очками после одной встречи расположилась сборная Англии.
В активе Хорватии лишь одно очко, и теперь в следующем матче с Шотландией подопечных Златко Далича может устроить только победа.
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Встреча проходила напряженно, однако победителя так и не выявила. Чехи пока расположились на первом месте в группе D.
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