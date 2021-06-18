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Хорватия сыграла вничью с Чехией в матче чемпионата Европы

19.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча проходила напряженно, однако победителя так и не выявила. Чехи пока расположились на первом месте в группе D.



Матч сборных Хорватии и Чехии не выявил победителей, пишет Sputnik. На 37-й минуте мяч в ворота хорватской сборной с пенальти забил Патрик Шик. Ровно через десять минут счет сравнял хорватский полузащитник Иван Перишич. Несмотря на активность игроков обеих команд, до конца матча счет так и не изменился.

В первом матче на ЧЕ-2020 чехи обыграли шотландцев со счетом 2:0, а хорваты с минимальным счетом (0:1) уступили англичанам.

После сегодняшнего матча Чехия набрала четыре очка и продолжает лидировать в группе D. На втором месте с тремя очками после одной встречи расположилась сборная Англии.

В активе Хорватии лишь одно очко, и теперь в следующем матче с Шотландией подопечных Златко Далича может устроить только победа.
 
 
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Встреча проходила напряженно, однако победителя так и не выявила. Чехи пока расположились на первом месте в группе D.
 
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