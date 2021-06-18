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Настольный теннис вошел в программу III Европейских игр
Источник материала: Партизан
Европейские олимпийские комитеты и оргкомитет III Европейских игр в Кракове достигли соглашения о включении в программу соревнований настольного тенниса.
Настольный теннис в третий раз будет представлен на играх, сообщает НОК Беларуси,
Из белорусских теннисистов наиболее высокого результата на Европейских играх добился Владимир Самсонов. В 2015 году в Баку он стал серебряным призером.
Настольный теннис стал 18 видом спорта, который будет представлен на Играх в Кракове. Ранее в спортивную программу были включены баскетбол 3×3, стрельба из лука, бадминтон, пляжный гандбол, бокс, каноэ, велоспорту, карате, современное пятиборье, муайтай, падел, стрельба пулевая, прыжки с трамплина, спортивное скалолазание, таэквондо, текбол и триатлон.
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Европейские олимпийские комитеты и оргкомитет III Европейских игр в Кракове достигли соглашения о включении в программу соревнований настольного тенниса.
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