«Ему угрожают, что живым из тюрьмы не выйдет». Давление на политзаключенного Егора Дудникова продолжается и на «Володарке»





Егор Дудников. Фото из семейного архива



публикует слова политзаключенного Егора. 31 мая парня перевели в СИЗО-1. По информации мамы, запугивания, физическое насилие и давление на парня продолжаются и на «Володарке» – «ему угрожают, что живым из тюрьмы не выйдет». Юлия готовит обращения в Комитеты ООН по фактам пыток и жестокого обращения сына. Егор передал записку на свободу, в которой рассказывает про жесткие условия содержания в СИЗО-1, про поддержку с воли и переживания про бывшего сокамерника Рыгора Костусева. Лишенный аккредитации ПЦ «Весна»слова политзаключенного Егора.





«У меня сильные головные боли, бессонница, приступы панического страха. Психолог или психотерапевт не приходят, хотя я пишу заявления через день. Зуб болит и еда очень плохая. Катастрофически не хватает витаминов и нормальной человеческой еды. От мамы дошло только одно письмо, от девушки – ни одного! Зато пришло несколько писем от совсем незнакомых людей, что меня очень поддержало и обрадовало. Еще пришла одна посылка тоже от неизвестного человека — я был этому безумна рад!





В душ водят один раз в неделю. На этой неделе не было в душе горячей воды (пришлось невольно закаляться). При этом, в душе дают 10 минут времени на все дела, чего катастрофически не хватает.





Еще Рыгор Костусев, с которым я сидел вместе с Бабарико в СИЗО КГБ очень сильно переживает, что ему не доходят письма и новости с воли. Ему будет очень приятно, если его поддержат добрым словом или новостями





Нахождение в СИЗО даёт возможность подумать и это сильно закаляет. Не знаю, сделают ли меня политзаключённым. Дико извиняюсь и передаю всем привет, и всех люблю".





Мама Егора рассказывает, что он также передал им, что безумно горд своей семьей и верит в самое лучшее. У Бабарико, когда сидел с ним в одной камере СИЗО КГБ, много спрашивал про бизнес и стартапы, все конспектировал. Собирается учить английский язык.





«Мне очень горько и страшно за своего ребенка»





Также мама Егора отмечает, что его девушка пишет по три письма в неделю и она сама отправила не одно письмо уже, но их ему не отдают. Юлия расценивает то, что ее сыну не отдают письма от родных людей, еще одним способом прессинга и издевательств. Она готовит обращения по поводу сына в Комитеты ООН и подчеркивает, что не намерена сдаваться:





«Я не оставлю это в таком состоянии. Я уже пишу письмо в Международный комитет по защите прав человека и в Комитет против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Я в ужасе, что в современном мире могут быть такие условия содержания заключенных, что одни люди позволяют себе издеваться над другими людьми. Мне очень горько и страшно за своего ребенка, что ему приходится такое терпеть и пытаться выживать в таких условиях».