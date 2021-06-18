На БелАЭС поступила первая партия ядерного топлива для перегрузки









сообщили в пресс-службе «Росатом». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-службе «Росатом».





Топливо было изготовлено специально для белорусской АЭС на Машиностроительном заводе в Электростали Московской области. До начала загрузки в реактор все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива. Стартовая загрузка же для обоих энергоблоков была произведена на Новосибирском заводе химконцентратов.





Согласно проекту, данное топливо будут использовать в реакторах ВВЭР-1200 Островецкой АЭС в течение четырех лет с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта.





Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции. Поставки свежего топлива по прямому контракту между топливной компанией «Росавтома» «ТВЭЛ» и БелАЭС начнутся со следующего года.





Напомним, весной текущего года на белорусской атомной станции успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО «НЗХК» для второго энергоблока.