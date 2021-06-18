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Устроился курьером - стал закладчиком: в Минске пресекли работу наркомаркета
19.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Двое минчан 38 и 49 лет почти два месяца делали закладки запрещенных веществ, которые предназначались для других дилеров: партии были крупными. на работников виртуального наркомаркета вышли оперативники ГУВД Мингорисполкома.
После того, как мужчины сделали очередной "тайник" с 0,5 кг мефедрона, их задержали с поличным. В автомобиле закладчиков были также обнаружены запрещенные вещества - около 10 г "химии".
При изучении мобильных телефонов минчан, правоохранители нашли координаты уже совершенных правонарушителями закладок. В "тайниках" хранилось порядка 300 г мефедрона и 600 г марихуаны.
Позже были задержаны еще три наркокурьера - сотрудники этого же интернет-магазина, а также "оптовик". У 27-летнего торговца нашли 160 свертков с альфа-PVP и мефедроном общим весом около 0,5 кг.
Как рассказал один из задержанных, он нашел в интернете работу курьером. "Работа курьера заключалась в раскладке "кладов". На данный момент у меня сейчас с собой 40 "кладов" весом по 3,1 г. Деньги тратил на собственные нужды", - сообщил 22-летний мужчина.
По данным пресс-службы МВД, следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
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Шесть сотрудников виртуального магазина наркотиков задержаны в столице, двое попались с поличным. Смотрите на видео, как работала группа наркосбытчиков в Минске.
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