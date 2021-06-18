|
Путешествие во времени: ретроавтомобили прибыли на гонку Mille Miglia - видео
19.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Старинные автомобили прибыли в Рим в рамках исторической автогонки Mille Miglia.
Винтажные автомобили проезжали по римской Виа Венето, привлекая сотни автолюбителей на улицы столицы. По маршруту автомобили один за другим подъезжали к сцене, чтобы зрители могли лучше их рассмотреть.
В этом году организаторы решили изменить маршрут - против часовой стрелки по обычному маршруту из Брешии в Рим и обратно. В соревновании участвуют 375 старинных автомобилей.
Mille Miglia – или "Тысяча миль" – историческая гонка, которая проводилась с 1927 по 1957 годы с перерывом на Вторую мировую. Соревнования проходили на дорогах общего пользования, которые даже не перекрывались на это время. В 1977 гонку решили возобновить под названием Mille Miglia Storica (историческая - Sputnik), и с тех пор к участию в ней допускаются лишь автомобили, которые были выпущены до 1957 года. Правила были изменены – решающим фактором является не максимальная скорость, а соблюдение скоростного режима. Фактически сейчас это парад раритетных автомобилей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитая гонка ретро-автомобилей Mille Miglia проходит в Италии. Она проложена по маршруту Брешиа – Рим – Брешиа. Смотрите на видео, как проходит самое красивое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)