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Путешествие во времени: ретроавтомобили прибыли на гонку Mille Miglia - видео

19.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Старинные автомобили прибыли в Рим в рамках исторической автогонки Mille Miglia.

Винтажные автомобили проезжали по римской Виа Венето, привлекая сотни автолюбителей на улицы столицы. По маршруту автомобили один за другим подъезжали к сцене, чтобы зрители могли лучше их рассмотреть.

В этом году организаторы решили изменить маршрут - против часовой стрелки по обычному маршруту из Брешии в Рим и обратно. В соревновании участвуют 375 старинных автомобилей.

Mille Miglia – или "Тысяча миль" – историческая гонка, которая проводилась с 1927 по 1957 годы с перерывом на Вторую мировую. Соревнования проходили на дорогах общего пользования, которые даже не перекрывались на это время. В 1977 гонку решили возобновить под названием Mille Miglia Storica (историческая - Sputnik), и с тех пор к участию в ней допускаются лишь автомобили, которые были выпущены до 1957 года. Правила были изменены – решающим фактором является не максимальная скорость, а соблюдение скоростного режима. Фактически сейчас это парад раритетных автомобилей.

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Знаменитая гонка ретро-автомобилей Mille Miglia проходит в Италии. Она проложена по маршруту Брешиа – Рим – Брешиа. Смотрите на видео, как проходит самое красивое...
 
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