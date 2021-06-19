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Хорватия и Чехия сыграли вничью в чемпионате Европы по футболу
Источник материала: ОНТ
В Глазго на футбольном Евро сегодня встретились сборные Хорватии и Чехии. Встреча завершилась в ничью – 1:1.
А в Санкт-Петербурге сыграли представители квартета «Е» шведы и словаки. Первая половина поединка получилась совсем невыразительной. Команды играли скромно и не создавали опасных моментов. После перерыва шведы выглядели активнее и несколько раз были близки к взятию ворот. А на 77-й минуте случился ключевой момент встречи. В ворота словаков был назначен пенальти, который уверенно реализовал Эмиль Форсберг. 1:0 – победа сборной Швеции.
Фото: STU FORSTER / GETTY IMAGES
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В Глазго на футбольном Евро сегодня встретились сборные Хорватии и Чехии. Встреча завершилась в ничью – 1:1. А в Санкт-Петербурге сыграли представители квартета «Е»...
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