ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хорватия и Чехия сыграли вничью в чемпионате Европы по футболу

19.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хорватия и Чехия сыграли вничью в чемпионате Европы по футболу

В Глазго на футбольном Евро сегодня встретились сборные Хорватии и Чехии. Встреча завершилась в ничью – 1:1.

А в Санкт-Петербурге сыграли представители квартета «Е» шведы и словаки. Первая половина поединка получилась совсем невыразительной. Команды играли скромно и не создавали опасных моментов. После перерыва шведы выглядели активнее и несколько раз были близки к взятию ворот. А на 77-й минуте случился ключевой момент встречи. В ворота словаков был назначен пенальти, который уверенно реализовал Эмиль Форсберг. 1:0 – победа сборной Швеции. 

Фото: STU FORSTER / GETTY IMAGES

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Глазго на футбольном Евро сегодня встретились сборные Хорватии и Чехии. Встреча завершилась в ничью – 1:1. А в Санкт-Петербурге сыграли представители квартета «Е»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень народзінаў Васіля Быкава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by