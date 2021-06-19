Хорватия и Чехия сыграли вничью в чемпионате Европы по футболу

Источник материала: ОНТ

В Глазго на футбольном Евро сегодня встретились сборные Хорватии и Чехии. Встреча завершилась в ничью – 1:1.

А в Санкт-Петербурге сыграли представители квартета «Е» шведы и словаки. Первая половина поединка получилась совсем невыразительной. Команды играли скромно и не создавали опасных моментов. После перерыва шведы выглядели активнее и несколько раз были близки к взятию ворот. А на 77-й минуте случился ключевой момент встречи. В ворота словаков был назначен пенальти, который уверенно реализовал Эмиль Форсберг. 1:0 – победа сборной Швеции.

Фото: STU FORSTER / GETTY IMAGES

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram