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АВА-терапия для всей семьи: в Минске есть уникальный центр, где детям с аутизмом помогают интегрироваться в общество
Источник материала: ОНТМинске есть уникальный центр, где детям с аутизмом помогают интегрироваться в общество" class="one-news__figure-img">
Особенное детство. В Минске работает уникальный центр, в котором детям с аутизмом помогают по методу ABA-терапии. По мировой статистике, если 10 лет назад на 1000 здоровых детей рождался один малыш с аутизмом, то сегодня примерно у каждого 65-го ребёнка может быть разная степень расстройства. Современному обществу уже не нужно объяснять, что стоит за этим диагнозом, но таким семьям по-прежнему очень нужна помощь. С помощью центра прикладного анализа поведения уже более 500 белорусских малышей смогли найти общий язык со своей семьёй, вернуться в обычный детский сад или школу.
С первых секунд можно подумать, что здесь не происходит ничего необычного. Красивые мальчики и девочки, музыка и весёлая игра. Вот только что на самом деле видят и о чём думают эти малыши, знают только они сами. Они не болеют, просто чувствуют этот мир по-другому и сейчас вместе со своими родителями каждую минуту учатся жить с аутизмом.
Екатерина приезжает сюда со своим шестилетним сыном из деревни в Несвижском районе уже не только как мама, но и как преподаватель центра. Пройдя этот путь сама, решила помогать и другим. Помнит, как стала замечать, что ребёнок ведёт себя не так, как все, справляться с ним было всё сложнее, а поговорить невозможно.
Диалог на языке звуков, взглядов, любимых игрушек или увлекательных занятий. В основе метода АВА – прикладной анализ поведения. Аутизм нельзя вылечить, но к миру таких детей ведут десятки дорог. Да, нестандартных, но действенных. В команде центра – врачи, психологи, преподаватели по адаптивной физкультуре, специалисты по сенсорной интеграции. Многие из них специально получали дополнительное образование, чтобы вместе каждый день разгадывать необычные миры детей с аутизмом.
Метод ABA разработан около 60 лет назад в Калифорнийском университете. Дети, с которыми едва могли справляться родители, меняли своё поведение буквально за несколько занятий. Из-за дорогостоящего обучения в нашей стране такой центр пока один, недавно открыли филиал в Барановичах. Но уже сейчас сюда специально привозят детей даже из других стран.
Здесь говорят, что лучший результат для них – это когда после курса или всего нескольких занятий семья в центр не возвращается. Да, некоторые особенности останутся с ними на всю жизнь. Например, Вирджиния Вульф всегда писала свои произведения только стоя, а Вуди Ален, диагноз которому поставили ещё в детстве, до сих пор боится ворон и солнца, но снимает фильмы, которые приводят в восторг весь мир. И абсолютно в каждом из малышей прямо сейчас может зарождаться маленький гений, ведь сколько удивительных историй начинались со слов – он был не такой, как все.
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АВА-терапия для всей семьи: в Минске есть уникальный центр, где детям с аутизмом помогают интегрироваться в общество
Особенное детство. В Минске работает уникальный центр, в котором детям с аутизмом помогают по методу ABA-терапии. По мировой статистике, если 10 лет назад на 1000...
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