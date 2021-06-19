АВА-терапия для всей семьи: в Минске есть уникальный центр, где детям с аутизмом помогают интегрироваться в общество

Источник материала: ОНТ

Минске есть уникальный центр, где детям с аутизмом помогают интегрироваться в общество" class="one-news__figure-img">

Особенное детство. В Минске работает уникальный центр, в котором детям с аутизмом помогают по методу ABA-терапии. По мировой статистике, если 10 лет назад на 1000 здоровых детей рождался один малыш с аутизмом, то сегодня примерно у каждого 65-го ребёнка может быть разная степень расстройства. Современному обществу уже не нужно объяснять, что стоит за этим диагнозом, но таким семьям по-прежнему очень нужна помощь. С помощью центра прикладного анализа поведения уже более 500 белорусских малышей смогли найти общий язык со своей семьёй, вернуться в обычный детский сад или школу.





С первых секунд можно подумать, что здесь не происходит ничего необычного. Красивые мальчики и девочки, музыка и весёлая игра. Вот только что на самом деле видят и о чём думают эти малыши, знают только они сами. Они не болеют, просто чувствуют этот мир по-другому и сейчас вместе со своими родителями каждую минуту учатся жить с аутизмом.

Екатерина приезжает сюда со своим шестилетним сыном из деревни в Несвижском районе уже не только как мама, но и как преподаватель центра. Пройдя этот путь сама, решила помогать и другим. Помнит, как стала замечать, что ребёнок ведёт себя не так, как все, справляться с ним было всё сложнее, а поговорить невозможно.

Екатерина Кременчутская, преподаватель Центра прикладного анализа поведения: «Стали учить не сына, а меня. В первую очередь, учили меня, маму. Чтобы я со своим сыном работала и вела благодаря этому методу – АВА. Вот уже три года мы проходим здесь терапию, и на сегодня уже есть речь – хотя не было абсолютно, даже звуков – есть предложения и начинается диалог».

Диалог на языке звуков, взглядов, любимых игрушек или увлекательных занятий. В основе метода АВА – прикладной анализ поведения. Аутизм нельзя вылечить, но к миру таких детей ведут десятки дорог. Да, нестандартных, но действенных. В команде центра – врачи, психологи, преподаватели по адаптивной физкультуре, специалисты по сенсорной интеграции. Многие из них специально получали дополнительное образование, чтобы вместе каждый день разгадывать необычные миры детей с аутизмом.

Ольга Филистович, директор Центра прикладного анализа поведения: «Мы изучаем его мотивационную сферу и понимаем, через какую дверь зайти на его территорию. Всё очень просто – почему она научно доказанная? К нам приходят родители и говорят: проблема в чём? Он не взаимодействует с окружающим миром, а как мы можем научить взаимодействовать? 24 часа в стуки, 15 минут или 45 минут занятия не помогут. Это жизнь! АВА терапия – это сформировать социально приемлемое поведение у ребёнка, повысить качество его жизни . А жизнь – это туалет, питание, умение вести себя так, чтобы общество тебя приняло».

Метод ABA разработан около 60 лет назад в Калифорнийском университете. Дети, с которыми едва могли справляться родители, меняли своё поведение буквально за несколько занятий. Из-за дорогостоящего обучения в нашей стране такой центр пока один, недавно открыли филиал в Барановичах. Но уже сейчас сюда специально привозят детей даже из других стран.

Олеся Игнатова: «Мы живём за границей, в Штатах. И нам учителя стали говорить: ведите его к врачу, мы не можем с ним заниматься, он всех отвлекает. А вести к врачу – это, скорее всего, посадят на лекарства. Они это любят за границей. Мы решили пойти другим путём, вернулись на Родину, тем более что нам здесь очень нравится, мы всегда скучаем. Мы пришли, Саша его продиагностировал, и мы начали заниматься, и нам настолько это пошло, удивительно! Первое занятие закончилось, мы пришли домой, и он нарисовал нам такие картины! Мы были в шоке и поняли, что это то, что нам надо».

Здесь говорят, что лучший результат для них – это когда после курса или всего нескольких занятий семья в центр не возвращается. Да, некоторые особенности останутся с ними на всю жизнь. Например, Вирджиния Вульф всегда писала свои произведения только стоя, а Вуди Ален, диагноз которому поставили ещё в детстве, до сих пор боится ворон и солнца, но снимает фильмы, которые приводят в восторг весь мир. И абсолютно в каждом из малышей прямо сейчас может зарождаться маленький гений, ведь сколько удивительных историй начинались со слов – он был не такой, как все.

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