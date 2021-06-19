Победителей смотра-конкурса среди сотрудников дорожно-патрульной службы наградили в Минске

Источник материала: ОНТ

Когда профессионализм и любовь к делу приносят свои плоды. Победителей смотра-конкурса для сотрудников дорожно-патрульной службы щедро наградили в столице.





После четырехдневных соревнований, в которых как проверка знаний теории, так и сложные испытания (например, скоростное маневрирование патрульным авто), участники выглядят уставшими, но счастливыми.

Лучших наградили в личных и групповых номинациях. Главным призом стал автомобиль в патрульном оформлении для команды чемпионов, а также новая компьютерная техника, чтобы работа была качественной и в радость.

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