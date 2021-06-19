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В Полоцке в урочище «Пески» появился мемориал жертвам фашизма
Источник материала: ОНТ
В Полоцке сегодня вспоминали жертв фашизма. Долгие десятилетия о некоторых зверствах времён Великой Отечественной не было широко известно. Но год назад, 22 июня 2020-го в урочище «Пески» появился мемориал.
Его возвели на месте, где в годы войны был пересыльный лагерь «Дулаг-125». На стеле – символы конфессий: православия, католицизма, иудаизма, ислама. За день в нечеловеческих условиях погибали около 200 человек. Точная цифра неизвестна, жертв было так много, что могил на всех не хватало и тела просто сжигали.
Сотни гостей церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв минутой молчания. Здесь расположена часовня в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Сегодня её освятил Митрополит Минский и Заславский Вениамин.
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В Полоцке сегодня вспоминали жертв фашизма. Долгие десятилетия о некоторых зверствах времён Великой Отечественной не было широко известно. Но год назад, 22 июня...
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