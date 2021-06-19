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В Полоцке в урочище «Пески» появился мемориал жертвам фашизма

19.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Полоцке в урочище «Пески» появился мемориал жертвам фашизма

В Полоцке сегодня вспоминали жертв фашизма. Долгие десятилетия о некоторых зверствах времён Великой Отечественной не было широко известно. Но год назад, 22 июня 2020-го в урочище «Пески» появился мемориал.   


Его возвели на месте, где в годы войны был пересыльный лагерь «Дулаг-125». На стеле – символы конфессий: православия, католицизма, иудаизма, ислама. За день в нечеловеческих условиях погибали около 200 человек. Точная цифра неизвестна, жертв было так много, что могил на всех не хватало и тела просто сжигали. 

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это действительно трагическое место, здесь захоронено только учтенных 40 тысяч. Это люди, которые без вины убиенные, они даже не успели вступить в боевые действия. И, конечно, наша задача не допустить повторения вот этой трагедии».  

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Это один из многих эпизодов печальной истории нашей истории, нашего отечества, и утешение от того, что молодёжь со всех областей страны собралась, чтобы вместе со взрослыми пережить и вспомнить».  

Сотни гостей церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв минутой молчания. Здесь расположена часовня в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Сегодня её освятил Митрополит Минский и Заславский Вениамин. 

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В Полоцке сегодня вспоминали жертв фашизма. Долгие десятилетия о некоторых зверствах времён Великой Отечественной не было широко известно. Но год назад, 22 июня...
 
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