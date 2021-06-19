Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием на должность Генсека ООН

Источник материала: ОНТ

Президент поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Как отметил Александр Лукашенко, во время первого срока работы были продемонстрированы исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации усилий мирового сообщества в решении современных международных проблем.





Также Глава государства с сожалением констатировал, что в XXI веке человечество все еще сталкивается с вопросами обеспечения мира и безопасности, борьбы с преступностью и несправедливостью.

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