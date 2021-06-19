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В Бресте открыли зал для занятий единоборствами для проблемных подростков
Источник материала: ОНТБресте открыли зал для занятий единоборствами для проблемных подростков" class="one-news__figure-img">
Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел и Белорусской федерацией кикбоксинга и таиландского бокса продолжает благотворительный проект.
В Бресте открыли зал для занятий единоборствами. В пустующем помещении сделали ремонт, оборудовали ринг, татами, закупили профессиональный инвентарь и экипировку. Идея – занять свободное время ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Спорт поможет им отвлечься – с пользой.
Спортивный зал расположен на территории Ленинского районного отдела милиции. Обучать таиландскому боксу ребят будут профессионалы, занятия бесплатные, и записаться могут все. Такие спортзалы есть почти во всех областных центрах, кроме Гродно. Проект продолжается.
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Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел и Белорусской федерацией кикбоксинга и таиландского бокса продолжает благотворительный...
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