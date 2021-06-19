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В Бресте открыли зал для занятий единоборствами для проблемных подростков

19.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте открыли зал для занятий единоборствами для проблемных подростковБресте открыли зал для занятий единоборствами для проблемных подростков" class="one-news__figure-img">

Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел и Белорусской федерацией кикбоксинга и таиландского бокса продолжает благотворительный проект. 


В Бресте открыли зал для занятий единоборствами. В пустующем помещении сделали ремонт, оборудовали ринг, татами, закупили профессиональный инвентарь и экипировку. Идея – занять свободное время ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Спорт поможет им отвлечься – с пользой. 

Влад Волчок, участник проекта «Смелый шаг»: «Чтобы самообороняться и знать разные приёмы. В свободное время от тренировок я гуляю, еще хожу на другой вид спорта. Если занимаешься спортом, проблем меньше будет».

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса: «Во-первых в проекте задействованы порядка 200 детей, никто из наших подопечных не совершил ни одного правонарушения, у нас два подростка из проекта выполнили норматив кандидата спорта, два победителя РБ в своей возрастной категории, еще два мальчика отобрались на чемпионат мира, который будет в Таиланде, чем мы очень довольны». 

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси: «Мы заинтересованы, чтобы наши ребята больше находились в спортивных секциях, чтобы как можно больше они могли развивать свои возможности, которые пригодятся в жизни. Это очень хороший проект, за больше года открыто шесть залов и большинство на территории районных органов внутренних дел. Это взаимодействие очень важно, я верю, что кто-то из них поступит на службу в органы внутренних дел».

Спортивный зал расположен на территории Ленинского районного отдела милиции. Обучать таиландскому боксу ребят будут профессионалы, занятия бесплатные, и записаться могут все. Такие спортзалы есть почти во всех областных центрах, кроме Гродно. Проект продолжается. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел и Белорусской федерацией кикбоксинга и таиландского бокса продолжает благотворительный...
 
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