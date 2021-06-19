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Кадровый день у Президента: новые лица в местной вертикали и дипломатическая ротация. Какие задачи поставил Лукашенко?
Источник материала: ОНТ
Дисциплина одинаково важна для госслужащих как внутри страны, так и за тысячи километров от неё. Александр Лукашенко сегодня напомнил об этом, назначая новых руководителей на местах, в одно из важнейших предприятий, а также дипломатических представителей Беларуси за рубежом. Эта особая честь подразумевает повышенную ответственность. Обновление кадров – это беспрерывный процесс.
Пока эти трое дипломатов выступают как частные лица, но скоро их голос будет восприниматься как позиция целой страны – таков статус Чрезвычайных и Полномочных Послов. Каждый из них вручит верительную грамоту главам тех государств, куда их направляют – это Иран, Куба и Монголия. А потому кандидаты на должность диппредставителей проходят основательную проверку. Глава президентской Администрации, предлагая кандидатуры, обязательно приводит имена тех, кто за них ручается. Это как дополнительная гарантия. Прошлый год показал, что и при таком подходе случаются исключения. Но принято ведь считать, что если они единичны, это лишь подтверждает правильность.
Со всеми странами, о которых шла сегодня речь, у Беларуси выстроены давние и добрые отношения. На дипломатическом языке это значит отсутствие политических разногласий и стремление наращивать экономическое сотрудничество. И здесь есть над чем работать: к примеру, с Ираном товарооборот за три года снизился в несколько раз. По итогам прошлого года просела торговля и с Кубой. В Монголию наш экспорт пусть и вырос почти на 50%, но мы по-прежнему мало привозим оттуда. Сделать отношения крепче – задача новых дипломатов. И не всем из них предстоит перестраиваться после работы в Совмине или в управлениях МИДа. Валерий Барановский – посол с опытом, вплоть до этого дня он представлял интересы Беларуси в Литве.
Об этом посол говорит не без сожаления, да и отшучивается, когда тема неприятна, согласитесь, довольно дипломатично.
Справедливости ради – пожелание актуально не только дипломатам, всё же давление извне сегодня ощущают многие белорусы и в столице, и в регионах.
Назначения восьми новых руководителей Президент согласовал сегодня в местные администрации: Пинск и Витебск, Барановичский, Мостовский, Горецкий, Кировский районы, в Брестский облисполком и Ленинский район Минска. У каждого региона – свои особенности, но некоторые подходы универсальны.
Практически каждому из управленцев предстоит вплотную заниматься сельским хозяйством. Вне зависимости от региона, напомнил Президент, «хозяин на земле» – не просто красивая фраза.
Это и про необходимый уход за скотом, и про грамотную работу с кадрами, и про рачительное отношение к технике – по каждому пункту Президент подробно пояснил, чтобы затем строго спросить на местах. Кстати, об этом. Некоторые из назначенцев местами поменялись, так бывает. Но вот чтобы первого заместителя губернатора назначили главой города – явление не частое.
В разговоре с главой одного из районов столицы актуальны другие задачи. Неспроста ведь на эту должность назначен теперь уже бывший силовик.
Президент согласует и назначения руководителей важнейших предприятий. Почему к таковым относится «Белфармация», после пандемии объяснять не нужно. К тому же это сеть из 218 аптек, где работает почти две тысячи белорусов. Контроль цен, закупки медикаментов, создание единой базы данных о наличии лекарств – и все эти пункты контролируют и различные ведомства, и просто потребители – словом, внимание новому руководителю обеспечено.
Первая задача – вернуть лекарства, которые пропали из-за пандемии. С белорусскими такой проблемы нет, но всё же около половины препаратов всё ещё импортные.
С чего начать работу на новом месте после инструктажа от первого лица, наверняка, понятно. А дальше дело за результатом, в котором, если разобраться, одинаково заинтересован и глава района, и Президент страны.
Фото: БЕЛТА
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Кадровый день у Президента: новые лица в местной вертикали и дипломатическая ротация. Какие задачи поставил Лукашенко?
Дисциплина одинаково важна для госслужащих как внутри страны, так и за тысячи километров от неё. Александр Лукашенко сегодня напомнил об этом, назначая новых...
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