Кадровый день у Президента: новые лица в местной вертикали и дипломатическая ротация. Какие задачи поставил Лукашенко?

Источник материала: ОНТ

Дисциплина одинаково важна для госслужащих как внутри страны, так и за тысячи километров от неё. Александр Лукашенко сегодня напомнил об этом, назначая новых руководителей на местах, в одно из важнейших предприятий, а также дипломатических представителей Беларуси за рубежом. Эта особая честь подразумевает повышенную ответственность. Обновление кадров – это беспрерывный процесс.





Пока эти трое дипломатов выступают как частные лица, но скоро их голос будет восприниматься как позиция целой страны – таков статус Чрезвычайных и Полномочных Послов. Каждый из них вручит верительную грамоту главам тех государств, куда их направляют – это Иран, Куба и Монголия. А потому кандидаты на должность диппредставителей проходят основательную проверку. Глава президентской Администрации, предлагая кандидатуры, обязательно приводит имена тех, кто за них ручается. Это как дополнительная гарантия. Прошлый год показал, что и при таком подходе случаются исключения. Но принято ведь считать, что если они единичны, это лишь подтверждает правильность.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение – надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было. Вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там, на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы».

Со всеми странами, о которых шла сегодня речь, у Беларуси выстроены давние и добрые отношения. На дипломатическом языке это значит отсутствие политических разногласий и стремление наращивать экономическое сотрудничество. И здесь есть над чем работать: к примеру, с Ираном товарооборот за три года снизился в несколько раз. По итогам прошлого года просела торговля и с Кубой. В Монголию наш экспорт пусть и вырос почти на 50%, но мы по-прежнему мало привозим оттуда. Сделать отношения крепче – задача новых дипломатов. И не всем из них предстоит перестраиваться после работы в Совмине или в управлениях МИДа. Валерий Барановский – посол с опытом, вплоть до этого дня он представлял интересы Беларуси в Литве.

Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе: «Конечно, в Литве проще, это даже сейчас один из наших торговых экономических партнёров. И даже сейчас, в эти сложные времена, экспорт белорусский в Литву растёт. Куба, конечно, далеко, но тем не менее, в сложные времена на Кубе мы в этом году оказались благодаря усилиям посольств наших, ведомств. У нас за пять месяцев экспорт достиг практически прошлогоднего годового. Сложность, конечно, есть. Но будем стучаться в каждую дверь, тем более, что политический климат наших отношений гораздо лучше, чем с Литовской Республикой».

Об этом посол говорит не без сожаления, да и отшучивается, когда тема неприятна, согласитесь, довольно дипломатично.

Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе: «Наверное, всё-таки лучше работать в дружественной атмосфере, чем там, где тебя оскорбляют. Вы же видите, что творится возле посольства каждый день. Я даже когда там находился, напротив меня к резиденции приходили люди и ставили плакаты, хотя это запрещено законом: "Валера, выходи!" Извините, но я на страну уже 25 лет работаю, а вы приходите и мне такие плакаты ставите. И так каждый день. Просто на самом деле тяжело нашим дипломатам там работать. Поэтому я хотел бы пожелать им здоровья, выдержки, наше дело правое!»

Справедливости ради – пожелание актуально не только дипломатам, всё же давление извне сегодня ощущают многие белорусы и в столице, и в регионах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением».

Назначения восьми новых руководителей Президент согласовал сегодня в местные администрации: Пинск и Витебск, Барановичский, Мостовский, Горецкий, Кировский районы, в Брестский облисполком и Ленинский район Минска. У каждого региона – свои особенности, но некоторые подходы универсальны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив, установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше принимайте решения. Второе – опирайтесь не на своих людей. Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику».

Практически каждому из управленцев предстоит вплотную заниматься сельским хозяйством. Вне зависимости от региона, напомнил Президент, «хозяин на земле» – не просто красивая фраза.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит всё. И обратите основное внимание на те хозяйства, которые сегодня слабенькие. Их в районе 3-4 из 12-15, не больше, остальные нормально работают. Я вот последние поездки просто уже пошёл ходить по полям и смотрю, чего не хватает. Дисциплины – всё! Не надо сегодня страдать и рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Ничего, я внимательно за этим наблюдаю. Поэтому нужна дисциплина».

Это и про необходимый уход за скотом, и про грамотную работу с кадрами, и про рачительное отношение к технике – по каждому пункту Президент подробно пояснил, чтобы затем строго спросить на местах. Кстати, об этом. Некоторые из назначенцев местами поменялись, так бывает. Но вот чтобы первого заместителя губернатора назначили главой города – явление не частое.

В разговоре с главой одного из районов столицы актуальны другие задачи. Неспроста ведь на эту должность назначен теперь уже бывший силовик.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил: у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что "а, вот Лукашенко делает ставку на военных". У нас тут десять человек, и только один – военный».

Президент согласует и назначения руководителей важнейших предприятий. Почему к таковым относится «Белфармация», после пандемии объяснять не нужно. К тому же это сеть из 218 аптек, где работает почти две тысячи белорусов. Контроль цен, закупки медикаментов, создание единой базы данных о наличии лекарств – и все эти пункты контролируют и различные ведомства, и просто потребители – словом, внимание новому руководителю обеспечено.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Будьте сами очень аккуратны: вы пришли со стороны и знаете, как на это посмотрят некоторые. Ни на что не обращайте внимание. Надо – обращайтесь, будем помогать».

Первая задача – вернуть лекарства, которые пропали из-за пандемии. С белорусскими такой проблемы нет, но всё же около половины препаратов всё ещё импортные.

Сергей Литош, генеральный директор предприятия «Белфармация»: «Какие-то ограничения действительно существуют, но мы работаем напрямую с производителями. Поставки будут увеличиваться, восстанавливаться. На сегодняшний день происходят изменения в порядке госрегистрации в рамках ЕАЭС. Большинство предприятий сейчас перерегистрируют свои препараты уже по новой процедуре, не по национальной белорусской процедуре регистрации, а по процедуре в рамках ЕАЭС. После ее завершения лекарственный состав будет пополняться».

С чего начать работу на новом месте после инструктажа от первого лица, наверняка, понятно. А дальше дело за результатом, в котором, если разобраться, одинаково заинтересован и глава района, и Президент страны.

Фото: БЕЛТА

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