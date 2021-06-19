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Древо дружбы: ветераны спецслужб стран СНГ заложили аллею в Минске

19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сегодня появилась новая аллея. Ее заложили представители Кыргызстана, Узбекистана и России, передает «МИР 24».

В составе делегаций прибыли ветераны спецслужб стран Содружества. По их словам, подобные акции имеют большое воспитательное значение. Высаживать деревья помогали студенты Минского кадетского училища. Аллея стала символом народного единства.

«Задача молодого поколения – вырасти достойными офицерами, достойными защитниками Отечества, где бы они ни работали. Деревья сажают ветераны, которые не один год проработали в системе обеспечения госбезопасности», – отметил председатель Совета ветеранов Государственного Комитета Национальной Безопасности Кыргызской Республики Замирбек Чолпонбаев.

Еще одна такая акция пройдет в это воскресенье. Члены делегаций посетят мемориальный комплекс «Держиново» и заложат там Аллею дружбы народов.



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Теги: Минск
 
 
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Высаживать деревья помогали студенты Минского кадетского училища. Аллея стала символом народного единства.
 
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