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Древо дружбы: ветераны спецслужб стран СНГ заложили аллею в Минске
19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске сегодня появилась новая аллея. Ее заложили представители Кыргызстана, Узбекистана и России, передает «МИР 24».
В составе делегаций прибыли ветераны спецслужб стран Содружества. По их словам, подобные акции имеют большое воспитательное значение. Высаживать деревья помогали студенты Минского кадетского училища. Аллея стала символом народного единства.
Еще одна такая акция пройдет в это воскресенье. Члены делегаций посетят мемориальный комплекс «Держиново» и заложат там Аллею дружбы народов.
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Высаживать деревья помогали студенты Минского кадетского училища. Аллея стала символом народного единства.
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