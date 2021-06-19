Литературный пейзаж: в Минске открылась выставка по мотивам творчества Пушкина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Литературный пейзаж». Выставка с таким названием по мотивам произведений Пушкина открылась в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».

Среди экспонатов – более 30 графических работ и скульптуры. Они точно передают атмосферу родового имения великого русского поэта – усадьбу «Михайловское». Все шедевры – из первой половины прошлого века.

«Эти работы у нас экспонируются впервые. Но следует сказать, что это наше не первое сотрудничество с пушкинским заповедником. В 2018 году у нас была выставка Василия Ивановича Звонцова «Очарованных чудом». Она имела у нас очень большой успех. И вот продолжение такого плодотворного сотрудничества. Сейчас мы представляем выставку «Литературный пейзаж». Графика – из фондов заповедника «Михайловское», – поясняет куратор выставки, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Екатерина Запека.