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Литературный пейзаж: в Минске открылась выставка по мотивам творчества Пушкина

19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Литературный пейзаж». Выставка с таким названием по мотивам произведений Пушкина открылась в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».

Среди экспонатов – более 30 графических работ и скульптуры. Они точно передают атмосферу родового имения великого русского поэта – усадьбу «Михайловское». Все шедевры – из первой половины прошлого века.

«Эти работы у нас экспонируются впервые. Но следует сказать, что это наше не первое сотрудничество с пушкинским заповедником. В 2018 году у нас была выставка Василия Ивановича Звонцова «Очарованных чудом». Она имела у нас очень большой успех. И вот продолжение такого плодотворного сотрудничества. Сейчас мы представляем выставку «Литературный пейзаж». Графика – из фондов заповедника «Михайловское», – поясняет куратор выставки, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Екатерина Запека.

Выставка появилась благодаря сотрудничеству музеев Союзного государства. А экспонаты предоставил фонд музея-заповедника Пушкина «Михайловское». Посетить уникальный вернисаж можно до 15 августа.



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Теги: Минск
 
 
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Среди экспонатов – более 30 графических работ и скульптуры. Посетить уникальный вернисаж можно до 15 августа.
 
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