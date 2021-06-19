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Литературный пейзаж: в Минске открылась выставка по мотивам творчества Пушкина
19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Литературный пейзаж». Выставка с таким названием по мотивам произведений Пушкина открылась в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».
Среди экспонатов – более 30 графических работ и скульптуры. Они точно передают атмосферу родового имения великого русского поэта – усадьбу «Михайловское». Все шедевры – из первой половины прошлого века.
Выставка появилась благодаря сотрудничеству музеев
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Среди экспонатов – более 30 графических работ и скульптуры. Посетить уникальный вернисаж можно до 15 августа.
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