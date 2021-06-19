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Девятовский о гольфе: «Возвращаюсь в спорт в качестве спортсмена»

19.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский сообщил, что возвращается в спорт.

«Рад был быть участником турнира по гольфу серии турниров БМВ в Беларуси сезона 2021 в гольф клубе Минск и выиграть кубок за самый далекий удар! Возвращаюсь в спорт в качестве спортсмена, и это очень эмоционально и волнительно», – написал Девятовский в своем Instagram.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский сообщил, что возвращается в спорт.
 
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