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Девятовский о гольфе: «Возвращаюсь в спорт в качестве спортсмена»
Источник материала: Партизан
Экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский сообщил, что возвращается в спорт.
«Рад был быть участником турнира по гольфу серии турниров БМВ в Беларуси сезона 2021 в гольф клубе Минск и выиграть кубок за самый далекий удар! Возвращаюсь в спорт в качестве спортсмена, и это очень эмоционально и волнительно», – написал Девятовский в своем Instagram.
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Экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский сообщил, что возвращается в спорт.
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