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Литовские перевозчики просят ввезти еще 15.000 водителей: в стране нет желающих работать

19.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 2021 года в Литве действуют квоты на ввоз работников из третьих стран, по этой причине транспортный сектор сталкивается с нехваткой водителей. За 5 месяцев компании ввезли 11.600 работников – это максимум, установленный правилами.





Литовские компании просят разрешить ввоз еще 15.000 водителей, но ответственные ведомства не спешат с принятием решений, поскольку в стране фиксируется огромная безработица. Однако в Литве немного желающих работать водителями большегрузных машин, пишет DELFI.

По данным "Содры" (государственный фонд социального страхования в Литве. – Прим. Автобизнеса), по состоянию на апрель 2021 года в Литве есть 77.700 водителей большегрузных машин, а требуется еще почти 10.000. 

По данным Службы занятости, в Литве зарегистрировано 9700 вакансий для дальнобойщиков. Такая ситуация сложилась из-за оживления на рынке после пандемии и потому, что не могут приезжать водители из Беларуси. 

Кроме того, в этом году введены квоты – в Литву могут приехать по работе не больше 32.200 иностранцев: 11.600 водителей, 9500 работников промышленного сектора, 9100 строителей и 2000 работников в сфере сельского хозяйства. 

Можно устраивать иностранцев и без квот, но тогда путь трудоустройства намного сложнее, сказала представитель Соцмина Эдита Банене. Чаще всего в транспортном секторе трудоустраиваются граждане Украины, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Ассоциация Linava попросила ответственные ведомства увеличить квоту для транспортного сектора на 15.000, сказал ее гендиректор Зенонас Буйвидас. По его словам, без персонала компании не могут выполнять заказы, опаздывают с их выполнением, платят штрафы за опоздания, лишаются новых договоров, сталкиваются с проблемой планирования рейсов. 

Соцмин информировал Delfi, что ждет позицию министерства транспорта и коммуникаций по этому вопросу. "Это важный вопрос, его надо обсудить с перевозчиками, профсоюзами и министерством транспорта", – сказала Э.Банене, напомнив, что перевозчики могут трудоустраивать работников и не по квотам – работники получают визы. 

Многие озадачены, почему транспортные компании не трудоустраивают литовских водителей, которые стоят на учете в Службе занятости. В июне в базе данных Службы занятости было 240.000 безработных, но дальнобойщиков среди них всего несколько сотен. Зенонас Буйвидас сказал, что немногие хотят выполнять такую работу, не у всех есть необходимая квалификация. По его данным,  Служба занятости смогла предложить всего 250 кандидатов, но все они должны пройти процедуру переквалификации, а для этого нужно провести конкурсы на покупку таких услуг. Глава ассоциации Linava сказал, что сами компании не могут инвестировать в подготовку водителей: "На транспортном рынке Литвы действуют частные школы вождения, в которых водители могут повышать квалификацию и т.д., но система в стране работает так, что представителей этой профессии должны готовить госучреждения".
 
 
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С 2021 года в Литве действуют квоты на ввоз работников из третьих стран, по этой причине транспортный сектор сталкивается с нехваткой водителей. За 5 месяцев компании...
 
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