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Церковный праздник 19 июня: сегодня молятся за мёртвых

19.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Троицкая родительская суббота в этом году приходится на 19 июня. Это единственная родительская поминальная суббота в традиции православной церкви, которая происходит перед большим праздником - накануне Троицы.



Троицкая родительская поминальная суббота начинается с вечера пятницы специальной службой - парастасом ( "ходатайство" с греческого. - Прим.). Верующие православной церкви молятся за своих издавна усопших родственников и всех христиан. Таким образом они приобщаются к празднику основания Церкви Христовой.

Считается, что Дух Божий все в мире освятил: и живых, и мертвых. Поэтому отцы Церкви поминали своих отошедших в вечность родителей, братьев и сестер.

Панихиды служились еще в катакомбных церквях, когда первые христиане в Римской империи были гонимы. И слово "панихида" в буквальном переводе с греческого языка означает "служение ночью". Когда Церковь стала свободной, вышла из катакомб, то панихида стала службой об усопших. Со временем появились особые поминальные субботы в период постов.

Родительской субботы называется потому, что родители ближе всех к своим детям. А поминают прежде тех, кто ближе по плоти. Поэтому, конечно, поминовения начинается с усопших родителей.

Люди молятся за родивших их, прародителей, поэтому понятие "Родительская суббота" сопряжено, в первую очередь, с кровными узами.

Близкие уходят в мир иной со страстями, пороками, грехами, поэтому православные в эти дни особенно просят у Бога помилования для умерших. В храмы приносят милостыню: хлеб, елей, сладости и прочее. Имена усопших пишут в специальные записки, и тогда священник поминает их у алтаря на литургии и на панихиде уже после службы, а община чтит во время молитвы.

В церквях также принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник. Именно перед ним происходит поминовение усопших.
 
 
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Троицкая родительская суббота в этом году приходится на 19 июня. Это единственная родительская поминальная суббота в традиции православной церкви, которая...
 
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