В Беларуси заметили «антинаркотическое» мороженое, которое «наделало шороху» в интернете









пишет blizko.by, не должно будоражить потребителя. Упаковку мороженого с пометками «STOP-НАРКОТИК» и «Нежная прохлада» купили в Крупках. Стоит лакомство около двух рублей, и кроме провокационного названия и принта с садовыми маковыми цветами и растениями кунжута ничем, на самом деле,blizko.by, не должно будоражить потребителя.

Украинцы и россияне активно обсуждают в интернете такое мороженое своих производителей, у которого, правда, разнятся упаковки. Молодежь шутит, а люди постарше возмущаются, как такой товар попал на прилавки.

Все просто: это всего лишь эскимо крем-брюле с заменителем молочного жира, с маком и в ванильной глазури с кунжутом. Кунжут, изображенный на упаковке, только кажется похожим на марихуану, которую принято связывать с употреблением наркотиков. А маки – декоративные. То есть, никаких элементов, пропагандирующих наркоманию, здесь нет, как может показаться, несмотря на заявленный антинаркотичнский посыл. Равно как ничего такого нет и в составе десерта.



